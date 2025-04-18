美國跨黨派參議員拜會吳釗燮 交流區域安全情勢

美國跨黨派參議員訪團今天拜會國安會秘書長吳釗燮等人，國安會指出，雙方針對台美夥伴關係、區域安全情勢及全社會防衛韌性等議題交換意見，盼台美持續密切合作，共同確保和平穩定的台海現狀。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts，另譯：瑞克茲）率跨黨派參議員訪問團於16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（TedBudd）。

國安會今天發布新聞稿表示，芮基茲率領的訪團今天在美國在台協會台北辦事處（AIT/T）與外交部人員陪同下，拜會國家安全會議秘書長吳釗燮，以及國安會副秘書長徐斯儉、林飛帆，雙方針對台美夥伴關係、區域安全情勢及全社會防衛韌性等議題深入交換意見。

吳釗燮會中指出，感謝美國國會長期支持台海安全，多次透過通過法案、決議案等多元方式，表達對民主台灣及人民的支持，更組成跨黨派參議員團訪台，以具體行動展現對台支持。

吳釗燮說，台灣位處全球民主陣營前線，長期面臨來自中國的灰色地帶襲擾與混合戰威脅，台灣將續秉理性、審慎的態度處理兩岸關係，也會積極強化國防實力，推動全社會韌性，期盼持續跟美國及理念相近夥伴密切合作，共同確保和平穩定的台海現狀。