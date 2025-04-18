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影／高雄雙罷劫負責人徐尚賢無預警被捕 影片曝光了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄雙罷劫負責人徐尚賢今天下午遭檢調逮捕上銬。記者郭韋綺／翻攝
高雄雙罷劫負責人徐尚賢今天下午遭檢調逮捕上銬。記者郭韋綺／翻攝

罷免綠委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署總站今天遭檢調搜索，2位領銜人被帶走，雙罷劫負責人徐尚賢與團隊成員下午赴調查局聲援，並喊話「面對綠色恐怖，高雄人絕不吃素！」，未料近傍晚時分，檢調人員突現身無預警將徐上銬帶回調查局問訊，影片也曝光了。

檢調今天同步搜索雙罷劫連署總站及領銜人住處，2位領銜人朱磊和80多歲黃晃枝，另一方面，檢調人員也前往鳳山區工協市場欲帶走朱磊太太，因未持拘票、搜索票，遭雙罷劫負責人徐尚賢當場制止，徐尚賢痛斥檢調執法不當形同「綠色恐怖」，今天下午率團隊赴調查局要求放人。

近傍晚時分，一群檢調人員突現身大門口，將徐尚賢上銬帶進調查局，從曝光影片可見，徐不斷掙扎、拒絕被上銬，高喊「政治干預司法，司法干預罷免」這是標準綠色恐怖，團隊成員也要求調查人員說明遭逮理由，但調查人員僅強調「我們有拘票」，晚間已將徐移送地檢署偵訊。

高雄雙罷劫負責人徐尚賢今天下午遭檢調逮捕上銬。記者郭韋綺／翻攝
高雄雙罷劫負責人徐尚賢今天下午遭檢調逮捕上銬。記者郭韋綺／翻攝

司法 團隊 綠色

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