影／高雄雙罷劫負責人徐尚賢無預警被捕 影片曝光了

罷免綠委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署總站今天遭檢調搜索，2位領銜人被帶走，雙罷劫負責人徐尚賢與團隊成員下午赴調查局聲援，並喊話「面對綠色恐怖，高雄人絕不吃素！」，未料近傍晚時分，檢調人員突現身無預警將徐上銬帶回調查局問訊，影片也曝光了。

檢調今天同步搜索雙罷劫連署總站及領銜人住處，2位領銜人朱磊和80多歲黃晃枝，另一方面，檢調人員也前往鳳山區工協市場欲帶走朱磊太太，因未持拘票、搜索票，遭雙罷劫負責人徐尚賢當場制止，徐尚賢痛斥檢調執法不當形同「綠色恐怖」，今天下午率團隊赴調查局要求放人。