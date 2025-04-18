影／高雄雙罷劫負責人徐尚賢無預警被捕 影片曝光了
罷免綠委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署總站今天遭檢調搜索，2位領銜人被帶走，雙罷劫負責人徐尚賢與團隊成員下午赴調查局聲援，並喊話「面對綠色恐怖，高雄人絕不吃素！」，未料近傍晚時分，檢調人員突現身無預警將徐上銬帶回調查局問訊，影片也曝光了。
檢調今天同步搜索雙罷劫連署總站及領銜人住處，2位領銜人朱磊和80多歲黃晃枝，另一方面，檢調人員也前往鳳山區工協市場欲帶走朱磊太太，因未持拘票、搜索票，遭雙罷劫負責人徐尚賢當場制止，徐尚賢痛斥檢調執法不當形同「綠色恐怖」，今天下午率團隊赴調查局要求放人。
近傍晚時分，一群檢調人員突現身大門口，將徐尚賢上銬帶進調查局，從曝光影片可見，徐不斷掙扎、拒絕被上銬，高喊「政治干預司法，司法干預罷免」這是標準綠色恐怖，團隊成員也要求調查人員說明遭逮理由，但調查人員僅強調「我們有拘票」，晚間已將徐移送地檢署偵訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言