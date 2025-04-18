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核三重啟公投將二讀 童子賢：服從大眾決定

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導

民眾黨立院黨團提出「重啟核三公投案」，以維繫產業供電、平穩民生用電、控制國安風險、強化台灣能源供應韌性、輔助過渡至能源轉型，該議案在國民黨、民眾黨立委攜手下表決通過，立法院長韓國瑜裁示公投案逕付二讀。

台灣核電廠僅剩核三廠2號機還在持續運轉，裝置容量95.1萬千瓦，根據核子反應器設施管制法，2號機將於5月17日停機，一旦2號機除役，意味台灣將正式達成非核家園目標。

為跟進國際潮流，爭取延後核電廠除役年限，從現在40年延長至60年，在野黨推動重啟核三公投，18日獲得立法院在野黨聯手支持過關。

核三延役露出曙光，對此和碩董事長童子賢指出，透過適當的知識傳播和理解，全民對核能的看法也可能有改變，現在是民主社會，他會服從大家的決定。

童子賢指出，台灣GDP在全球排名22名，人口數更僅排名57名，台灣土地面積比九州還小，但卻發揮重要影響力，一切是人民努力的結果，但台灣的繁榮跟努力缺一不可，台灣若只堅持發展太陽能跟風能，將受能源韌性不佳問題衝擊，以瑞士為例，瑞士土地面積跟台灣相近（1.14倍），有崇山峻嶺，發電結構中50%是核電。

他表示，核能仍在不斷技術進步中，使用空間小，發電能量高，根據他的研究及盤點台電數據，建議台灣最佳能源組合應該是334黃金比率，也就是3成綠能、3成核能、4成火力發電，才能兼顧環保及國家能源韌性。

核能 核電廠

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