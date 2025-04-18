國家發展再生能源趨勢 陳瑩提出原鄉開發地熱三面向

民進黨立委陳瑩、伍麗華、鍾佳濱、郭昱晴今天舉行地熱法制化與原住民族權益公聽會，希望匯集官方與民間意見，應論兼顧原住民族權益的開放地熱資源方向。陳瑩提出三面向，包括充分尊重原鄉部分、政府投資部落、開發商與部落合夥等。

陳瑩表示，開發廠商於探勘前沒有收益，但探勘鑽探的過程，選址地點可能涉及部落遺址或部落祖靈地，為求避免造成部落不可回復的傷害，所以鑽探前必須知情部落。這不只是對部落的尊重，而且是部落協助開發廠商瞭解部落的文化及環境，所以這個階段絕對不可省略!

陳瑩指出，過去原民會在協助原住民企業的時候，都是以一次性的補助方式，她已提案要求原民會，應在「原住民族綜合發展基金收支保管及運用辦法」增加投資項目，讓原民會可以用投資方式協助原住民企業。

陳瑩說，目前原鄉開發踐行部落諮商同意的過程，都是討論回饋機制居多，建議開發單位，應思考與部落合夥，與部落共同開發的情況下，開發商與部落成為營運的共同體，絕對可以讓地熱開發營運更順暢、更順利，且事半功倍創造多贏。

原民會提出台東都蘭部落及大武部落、花蓮撒固兒部落、南投望鄉部落、屏東義林部落等5個部落，進行部落公法人試辦，陳瑩對原民會表達肯定，並指出希望透過試辦計畫，協助部落於公共事務決策與資源管理上，發展完整的制度模式，健全部落自主，讓部落公法人可以盡早正式上路。