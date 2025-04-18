快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

美聯：川普措辭雖嚴厲、美國會照挺台 兩黨參議員訪台表支持

中央社／ 台北18日綜合外電報導

美國總統川普今年1月就職以來，共和黨及民主黨國會議員這幾日以跨黨派方式首度訪台，旨在向兩岸展現，儘管川普對台措辭嚴厲並祭出高額關稅，台灣國防仍獲美方普遍支持。

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts）率跨黨派參議員訪問團於本月16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（Ted Budd）。

美聯社報導，芮基茲和昆斯今天和總統賴清德、國防部長顧立雄及國家安全會議秘書長吳釗燮舉行預定會談前，兩人發表講話。

川普（Donald Trump）2日對台灣宣布32%對等關稅，儘管遇此衝擊，昆斯在台北表示，他們本週在台灣的會談「令人樂觀且具前瞻性」，「我有信心，我們將看到美台關係展開有力新篇章」。

昆斯指出，除了充分學習烏克蘭抵禦俄羅斯的經驗、接受川普的批評，台灣也表明自己正迅速投入資源，好讓自身軍力更強大、靈活並降低對美依賴，以作為對抗中國最強的威懾力量，其中包括尋求與美國共同投資無人機作戰能力。

然而，川普2日宣布對台課徵32%對等關稅，讓許多台灣人感到驚訝，他們以為台灣政府已表明自己是華府真正的盟友。

芮基茲重申共和黨人對川普聲明的慣常評論：「不要只看（川普的）言詞，而是關注其行動。」

川普稱不急著達成貿易協議，但也說他認為自己能在「未來3或4週」完成相關談判。

芮基茲提到，川普9日宣布給予多國90天對等關稅暫緩期後，台灣領導人迅速展開行動，為進行談判與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）聯絡。

芮基茲還說，美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）將協助亞太地區防範中國視為優先要務，亞太因此成為赫格塞斯上任防長後率先訪問的區域之一。

美國跨黨派參議員訪問團來台之際，正值美中打起撼動經濟的貿易戰，有一些人警告，中國可能會趁機對台灣發動攻擊。

昆斯說，中國國家主席習近平是有可能認為此刻是展開侵略行動的正確時機，但是「我認為，他們這麼做會是大錯特錯，我想他們將面臨有力且一致的回應」。

川普 美國 議員

延伸閱讀

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

川普關稅衝擊 日財務大臣「深感憂心」示警：恐損害經濟復甦

AI 算力需要電力 法人看好美國電力基建相關族群

對等關稅談判 中經院長估川普內心理想稅率15%起跳

相關新聞

立院三讀修正產創條例 投資抵減上限拉高至20億元

立法院會今天三讀修正通過「產業創新條例」，投資抵減項目增加人工智慧產品或服務，及節能減碳，投資抵減上限金額從現行新台幣1...

影／高雄雙罷劫負責人徐尚賢無預警被捕 影片曝光了

罷免綠委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署總站今天遭檢調搜索，2位領銜人被帶走，雙罷劫負責人徐尚賢與團隊成員下午赴調查局聲...

國家發展再生能源趨勢 陳瑩提出原鄉開發地熱三面向

民進黨立委陳瑩、伍麗華、鍾佳濱、郭昱晴今天舉行地熱法制化與原住民族權益公聽會，希望匯集官方與民間意見，應論兼顧原住民族權...

藍倒閣契機二度敲門 朱立倫卻自滅星火…最佳時機已過

新加坡總理黃循財15日宣布，在關鍵時刻要讓新加坡人決定什麼樣的團隊領導國家，因此向總統提出解散國會並獲批准。反觀台灣，台北市長蔣萬安呼籲立法院提倒閣案後，經過一夜就無疾而終。 據了解，藍營今年3月確實有一股勢力思考「倒閣案」，不過朱立倫第一時間反對。4月17日蔣萬安驚天一呼，讓藍營內部倒閣派又燃起希望。但學者分析，倒閣案最佳時機點已過。

憲訴法說明會提意見 葉慶元：憲法法庭揭心證恐淪立法或行政權工具

民進黨立法院黨團51人年初聲請憲法訴訟法法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭尚未決定是否受理，但今公告定5月12日下午2點...

民眾黨提「重啟核三、移轉投票公投」 朝野立委激烈交鋒

立法院今天舉行院會，下午在進行討論事項由民眾黨團提案的「核三廠延役」、「建立移轉投票」等兩公投案，引發民進黨、民眾黨、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。