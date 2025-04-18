廢止選罷法修法3公投提案 須舉行聽證

攸關罷免連署加嚴的公職人員選舉罷免法修法，去年在衝突中三讀，今年生效。有民眾領銜提出3項公投提案，要求廢止連署加嚴等條文規範內容，中選會委員會議經審議後，認為3提案皆有舉行聽證必要，藉以釐清相關爭點。

立法院會去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，條文已於今年2月生效。條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

中選會今天透過新聞稿指出，中選會委員會議今天審議3項全國性公民投票提案，包含一，陳天壽領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」全國性公民投票案。

二，張人仰領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」全國性公民投票案。

以及，三，趙偉程領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」全國性公民投票案。

中選會說，經審議後3案皆有舉行聽證必要，藉以釐清相關爭點。

依據公民投票法第10條第3項規定，主管機關於收到公民投票提案或補正的提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第2條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第4項所定辦法之規定。三、提案不合第1條第2項或前條第8項規定。四、提案有第32條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。