克國國會決議支持台灣參與國際組織 外交部感謝

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦國會17日通過由總理德魯提出的友台決議，支持台灣參與聯合國、國際刑警組織等國際組織，以具體行動展現克國朝野議員對台灣堅定不移的支持與情誼，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部今天以新聞稿表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦國會於當地時間17日通過由總理德魯（TerranceDrew）提出的友台決議，支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）。

上述決議指出，克國國會作為加勒比海「福爾摩沙俱樂部」成員，珍視與台灣的外交關係，雙方多年來本諸民主、人權、法治等共同價值，建立深厚友誼。

外交部指出，決議文同時讚揚台灣為國際公共衛生所做出的貢獻，並肯定台灣在再生能源、氣候調適、災害預警系統、打擊跨境犯罪與促進國際民航發展等領域的努力與作為，呼籲各界支持台灣以專業、務實且具建設性的方式參與聯合國等國際組織。

外交部說明，克國國會已連續第3年通過友台決議案，充分彰顯兩國密切友好的邦誼。台灣將持續與聖克里斯多福及尼維斯等友邦及理念相近國家攜手合作，為全球和平、安全與永續發展做出更多貢獻。