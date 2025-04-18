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蕭副總統：憲政危機需全民關注 確保民主自由體制

中央社／ 台北18日電

副總統蕭美琴今天在總統府接見海外世界台灣人團體及台灣國家聯盟成員。談到台灣政治情勢，蕭副總統表示，立法院憲政危機等政治挑戰，需要全民一起關心，讓台灣政治度過難關、運作更順利，也確保民主自由的憲政體制。

副總統上午接見「海外世界台灣人團體及台灣國家聯盟成員代表」，訪賓一行由「世界台灣人大會」召集人程韻如率領，總統府資政姚嘉文及僑委會副委員長阮昭雄也在旁陪同。

副總統致詞時表示，她要代表總統感謝訪賓長久以來關心台灣的民主自由、也歡迎大家回來台灣。

副總統說明，台灣多年來經過許多起落，對內和對外都有些調整，尤其現在面對中國逐步升高的武力威脅，全世界也十分關心台海的和平穩定，而不論是與美國的經貿談判、全球布局，或是台灣產業的平衡發展，如何滿足年輕世代的期待，讓大家能安居樂業，都是賴總統非常關切的項目。

蕭副總統指出，立法院的憲政危機等政治挑戰，需要全民一起關心，讓台灣政治度過難關、運作更順利，確保民主自由的憲政體制，也期盼大家不論在世界哪個角落，都能繼續關心台灣的政治發展，共同守護台灣民主。

台灣人 總統府 蕭副總統

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