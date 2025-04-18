民眾黨提「重啟核三、移轉投票公投」 朝野立委激烈交鋒

立法院今天舉行院會，下午在進行討論事項由民眾黨團提案的「核三廠延役」、「建立移轉投票」等兩公投案，引發民進黨、民眾黨、國民黨朝野立委的激烈交鋒。

先是國民黨立委謝龍介發言時，引發同為台南市選區的民進黨立委郭國文的不滿，兩人台上台下口角衝突，相互叫囂，一度短兵相接，衝突一觸即發，所幸遭眾人勸架隔開。