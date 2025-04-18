民眾黨提「重啟核三、移轉投票公投」 朝野立委激烈交鋒
立法院今天舉行院會，下午在進行討論事項由民眾黨團提案的「核三廠延役」、「建立移轉投票」等兩公投案，引發民進黨、民眾黨、國民黨朝野立委的激烈交鋒。
先是國民黨立委謝龍介發言時，引發同為台南市選區的民進黨立委郭國文的不滿，兩人台上台下口角衝突，相互叫囂，一度短兵相接，衝突一觸即發，所幸遭眾人勸架隔開。
另外，由於民進黨立法院黨團總召柯建銘日前敲斷拐杖砸傷國民黨立委徐巧芯，藍白陣營今日在院會中不約而同提案，要將柯建銘送紀律委員會。民眾黨立法院黨團總召黃國昌代表黨團發言時，提到民進黨立委林淑芬以粗言穢語謾罵他，林淑芬也不甘示弱當場直嗆黃「臭俗辣、有種提倒閣」，讓黃國昌怒嗆林淑芬「不是很有勇氣？剛剛在後面罵什麼三字經，要不要在前面罵給大家聽？」，林淑芬也衝到台前不斷要黃國昌提倒閣，場面十分火爆。
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