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民進黨團憲訴法釋憲案 憲法法庭5/12舉行說明會

中央社／ 台北18日電

總統府今年1月間公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀，針對憲訴法修正條文聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理。憲法法庭今天公告，將於5月12日下午2時舉行說明會。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院會於今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，立法院在1月10日議決覆議案，藍白聯手反對，覆議案不通過。民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲。

憲法法庭今天公告，訂於5月12日下午2時於憲法法庭舉行說明會，邀請聲請人、關係機關及專家陳述意見，當天開放旁聽及網路公開播送。

另外，憲法法庭表示，本案尚未評決受理，依憲法法庭審理規則第24條規定，提前公開書狀。

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