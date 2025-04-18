國民黨團提案延會逕付二讀 吳思瑤質疑：討習近平開心？

國民黨立院黨團今於立法院會提案，延長本會期開會時間至7月31日止。該案經宣告，交黨團協商。而在發言階段，國民黨團書記長王鴻薇表示，提案延會是為了因應美國關稅，符合全體外銷產業的需求。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，國民黨團提案延會，是否為了討習近平開心？

國民黨團今提案延長立院本會期會議時間，至7月31日止。王鴻薇說，本會期法定會期結束時間為5月31日，現正面臨美國對等關稅要求，原訂4月9日對台實施32%關稅，雖然現在得到喘息空間，也只給三個月的時間。現在行政單位積極跟美國交涉，但到目前，根據行政院對外說法，台美已經進行視訊會議，但對關稅稅率或非關稅貿易障礙，或美國針對美債、對美投資有何要求，目前完全不確定。

王鴻薇表示，基於現在台灣全體外銷產業、中小企業以及可能影響的勞工朋友，和動不動就受到訊息干擾的金融市場，大家忐忑不安，這段時間不管最後方案是否底定，都需要政府提出相關法案以及紓困措施，甚至有特別預算或追加預算。全體外銷產業、勞工以及金融市場等仍然希望政府拿出具體援助方案的同時，如果因為法定會期結束就休會，這樣無法因應全體外銷產業、勞工及金融市場的需求。所以，國民黨團針對本會期建請延期到7月31日，希望這樣的關稅對台灣的影響能降到最低。

王鴻薇最後說，在立院裡有很多衝突，很多人都需要道歉。她今天代表國民黨團首席副書記長羅智強宣布，他說他不需要道歉，針對民進黨立委邱議瑩對他的暴力傷害，不需要道歉，法院已經給他公道，判賠20萬元。

吳思瑤表示，針對國民黨團提案，依據議事程序，召開朝野協商。國民黨提案延會是為了什麼目的，真的為了民生法案嗎？還是為了某些人想要通過的法案？會不會是為了中國洗產地，要把「離島建設條例」趕快通過呢？

吳思瑤又說，會不會要延會，是為了怕罷免，要期約買票，要趕快把挖空國庫2300億，人人普發現金1萬元的特別條例，趕快通過呢？又會不會是為了討習近平開心，要把中配六變四，這種有洗人口高度嫌疑的法案搶快通過？她也呼籲國民黨支持國安法案。

院會現場對國民黨逕付二讀提議沒有異議。立法院長韓國瑜遂宣告，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。