影／蔣萬安提倒閣 江和樹批藍：為大罷免、為自己
江和樹說，怎麼會這個時候提倒閣？現在民眾要的不是倒閣，現在美國對我課對等關稅，嚴重衝擊國內經濟，台灣人不團結，還在提倒閣？現在民眾擔心的是行政院的880億何時通過，這個時候竟還在提倒閣？
江和樹認為，為何國民黨要喊倒閣？因為大罷免，至少半年不能募款，倒閣60天要選出，期間還能募款，「是為了自己、講自己的話」；百姓擔心是受對美關稅影響，股票、經濟不知改變，質疑國民黨不救百姓卻還在搞倒閣。
江和樹指出，當初民眾黨上凱道聲援柯文哲時，曾喊「現在的柯文哲，下一個輪到誰？」輪到你們了吧？會擔心、會怕了吧，他質疑綠的手段「很粗暴的，不然一個偽造文書需要如此抄家滅族嗎？」
江和樹認為，寫錯重寫就好了，連署人寫錯了，罷免發起人能怎麼辦？盧市長說得很好，但眼下最重要的是，要如何救經濟，救經濟也是立委職權，百姓要的是這個，請不要再搞倒閣，否則對罷免影響更不好。
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