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若倒閣立院解散會有空窗期 黃國昌：最好總統一起重選

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）與副總召張啓楷（右）交換意見。記者林俊良／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）與副總召張啓楷（右）交換意見。記者林俊良／攝影

北檢偵辦大罷免涉偽造文書案，搜索國民黨台北市黨部。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安高喊「立法院應倒閣」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌強調，最好方式就是總統跟國會一起重選。副總召張啓楷則說，若賴總統沒下台，台灣就會有60天沒有國會監督。

民眾黨團上午召開「迎接時代巨變，TPP 三箭齊發」記者會，立委黃國昌、張啓楷、立委麥玉珍、劉書彬等人出席。黃國昌受訪時被問及是否支持蔣萬安喊倒閣一事，黃說，過去幾個月高喊解散國會的是哪個政黨？就是民進黨，民眾黨立場很清楚，如果要倒閣，並不是讓民進黨「選輸翻桌」，是要讓賴清德下台、最好方式就是總統跟國會一起重選，不然重選國會後，賴清德還在位置上，這就是送給民進黨選輸翻桌的機會。

副總召張啓楷補充，要讓總統一起改選重要的關鍵是，如果倒閣後，立院解散，台灣就會有60天空窗期，等於沒有國會可以監督行政部門跟賴清德，鄭重呼籲，全面改選請賴清德一起下台，這才叫全面檢驗，不能造成賴清德60天沒有立院監督。

北檢擴大偵辦大罷免涉偽造文書案，國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安高喊「立法院應倒閣」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）強調，最好方式就是總統跟國會一起重選。副總召張啓楷（右）則說，若賴總統沒下台，台灣就會有60天沒有國會監督。記者林俊良／攝影
北檢擴大偵辦大罷免涉偽造文書案，國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安高喊「立法院應倒閣」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）強調，最好方式就是總統跟國會一起重選。副總召張啓楷（右）則說，若賴總統沒下台，台灣就會有60天沒有國會監督。記者林俊良／攝影

民眾黨 賴清德 黃國昌

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