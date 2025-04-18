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民眾黨團將提「重啟核三」、「建立移轉投票」二公投

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今開「迎接時代巨變，TTPP三箭齊發」記者會。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立院黨團今開「迎接時代巨變，TTPP三箭齊發」記者會。記者張曼蘋／攝影

民眾黨立院黨團今開「迎接時代巨變，TTPP三箭齊發」記者會，表示將於本次院會提案推動「產業創新條例部分條文修正草案」盡速三讀，並將正式提出重啟核三、建立移轉投票兩個公投案。民眾黨團副總召張啓楷表示，現在面對大清算的亂局，民眾黨要射出三支福國利民的箭。

張啓楷表示，民進黨就是無能無心的政黨，每天在搞大罷免、大造謠，最近更搞大清算，不像民眾黨把人民擺在第一位。因此今天院會將要射出三支箭，第一支箭是產創條例，將第10條之1的投資抵減上限由新台幣10億元提高至20億元，今年就適用，投資抵減項目包括智慧機械、5G、資通安全產品，並增加「人工智慧」及「節能減碳」項目，加速百工百業落實智慧化與低碳轉型。

張啓楷表示，接下來則是提出兩個重大公投，分別為重啟核三、推動建立國內移轉投票，重啟核三主文為「是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」理由有三個包括台電核三廠二號機除役後，我國將完全停止核電機組運轉及發電，開發新能源成效不彰，光電弊案層出不窮；台電購電成本高買低賣致巨幅虧損難平；我國缺乏自產能源，高度仰賴進口。

其次為「強化參政權，建立移轉投票」，張啓楷說，其主文「為保障人民參政權，是否同意政府應於二年內，於中華民國自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，若不是日前被民進黨杯葛，產創條例早就生效，盼民進黨委員不要再自己擋自己，針對台灣能源轉型，民眾黨之前邀請和碩聯合科技董事長童子賢來報告，提出沉痛的呼籲，盼民進黨政府可以聽進去。

黃國昌針對移轉投票部分，指出過去民進黨推動不在籍投票，但如今看到民眾黨將移轉投票列為優先法案，就馬上又出來膝反射、出來抹紅，但他們提的只有國內移轉投票，讓年輕人投票時不用花大錢跑回戶籍地，「這跟境外敵對勢力有何關係？」民進黨連法案都沒看，就急著出來抹紅，就是現在搞得大造謠，但怎不看看匪諜全在自己府院黨高層，盼民進黨做基本功課把法案搞清楚。

黃國昌還說，針對移轉投票部分，民眾黨有做民調，發現支持比例高達75.9，且多集中在20歲至29歲，「民進黨不是最挺青年？民進黨為何反對？是抹紅抹到腦袋進水？盼今天在立院內重要議案可以趕快通過。」

不在籍投票 民眾黨 民進黨

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