【專家之眼】牛排吃多了怎會回頭啃槓子頭？

川普劍指中國，不客氣地攪亂全球經濟秩序的關稅貿易戰，中國不客氣接招、回敬後，僅管制對美稀土貿易一項，美國頓時陷入慌亂，就可能發展研判，川普發起的這場貿易大戰，美國幾乎沒有贏面；中國不僅稀土礦藏全球最高，加工量也是全球第一，加上勞工便宜，承受污染的環保標準低，美國即使知道稀土重要，但老美已不願碰這被認為過時的產業。

稀土元素在化學周期表上有十七種，川普列入關稅戰的僅其中七種，這七種稀土幾乎主宰半導體、軍工、資通等設備的靈魂角色，限制稀土對美出口，等於掐死美國尖端精密工業命脈；美國自家沒有稀土資源，甚至沒有稀土產業的基本要素；貿易戰開打才十來天，老美捉襟見肘，傷得不輕。

中國或許危機意識較強，一九五〇起就開啟稀土產業建置，早已有了相當規模，以稀土資源作為應對美國貿易戰的籌碼早就準備充分。反觀美國，一直沒興趣發展這低階、高污染產業，反正需要向中國買就好；美國挑起貿易戰，中國毫不猶豫的稀土子彈上膛，美國這時喊糟也沒用。

美國在中國以稀土上陣應戰後才趕緊聲稱將以開採深海礦產來應對，問題是這些海平面三千公尺以下的礦藏開採難度很高，且運上陸地的冶煉、精製過程污染成本一樣也不會少，尤其養尊處優慣了的美國，以為過去拿中國當稀土元素靠山的局面還在，沒料到中國會撒手不賺這個錢，讓美國的尖端產業績呼陷入停擺。

川普的關稅戰意圖讓製造業回流美國，他的商務部長加碼「讓蘋果公司鎖iPhone的螺絲」的說法卻洩了底，證實川普製造業回流不可能實現，理由是老美養尊處優，牛排吃多了，早已不吃老麵甩製的槓子頭；意味大家都想冷氣辦公室敲鍵盤，不想從事較辛勞的製造業。川普的製造業回流想法，需要三成人力願意投身製造業，但現況只有百分之二的勞工願意從事製造業，因為舒服日子過慣了。

川普的窘境要怪自己，美國早就是尖端產業頭把手，不會想重回黑手、低階局面；川普的關稅戰點醒老美，很多局面已回不去。