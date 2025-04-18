【重磅快評】向總統說不的勇氣 誰是台灣的鮑爾

美國聯準會（Fed）主席鮑爾又被川普總統罵了，川普17日在社群媒體上表示「鮑爾的撤換愈快愈好！」並批評他「總是太慢、總是錯誤」，未能及時跟進其他央行降息，錯失穩定市場的時機。這不是川普第一次批評鮑爾，但鮑爾顯然沒有為保住官位就拍川普馬屁。

在「川普大帝」的周圍，圍繞一群配合他意志的幕僚，唯獨鮑爾是一個獨特的存在，一方面是因為他的角色，身為聯準會主席，本來就該獨立運作。但這話說得輕巧，實際上，在官場做事，哪有人不看長官臉色。而且鮑爾是共和黨員，還是川普自己任命的，鮑爾基於專業考量向長官說不的勇氣，值得敬佩。

隨著川普關稅會產生何種影響的不確定性持續升高，鮑爾周三在芝加哥經濟俱樂部發表預先準備好的演說時警告，若關稅推高通膨，讓成長放緩，實現雙重使命就面臨挑戰，這被市場視為他對「停滯性通膨」的憂慮。意即物價上漲的同時，經濟面臨衰退。因此鮑爾仍然無視川普的降息呼籲，重申先觀望再行動。

果然他的這番話又惹怒川普，川普在社群平台上發文表示：「鮑爾早該降息，像歐洲央行那樣，但現在至少也應該立刻行動！」儘管川普先前曾表態不會在鮑爾任期屆滿前撤換他，也就是鮑爾的主席位子至少可以坐到2026年5月，但這次川普又在碎唸川普，已引發市場對Fed獨立性是否受到政治干預的疑慮。外媒報導，川普已與多位高階顧問討論將鮑爾解職的方法，但財長貝森特認為此舉得不償失。

鮑爾的回應仍淡定，他說：「我們絕不會受任何政治壓力影響。任何人都可以發言，我們都沒意見。但我們會始終秉持獨立性與專業性，做出合適的政策決定。」

為何川普希望Fed降息？理由很簡單，一來是降低債務負擔，美國國債規模巨大，降息可減少利息支出，緩解財政壓力；其次是促進經濟增長，低利率有助於刺激投資和消費，推動經濟復甦，特別是在經濟不確定或放緩時。第三個是當股市因為關稅政策大跌之際，川普希望通過降息來穩定市場，減少經濟衰退風險，並緩解股市暴跌帶來的恐慌。

而這一廂是鮑爾不肯降息，主要原因是他擔心通膨失控會壓抑就業，且川普近日推動的關稅政策可能推升通膨、拖累經濟成長，使Fed在穩定物價與促進充分就業間陷入兩難。鮑爾不是第一次不聽川普使喚，川普希望Fed降息，2018年聯準會卻多次升息，川普公開抨擊鮑爾的貨幣政策，還一度稱聯準會「瘋了」，認為升息過快且錯誤，導致股市大跌。當時彭博報導，川普甚至曾討論開除鮑爾，引發華府震動與金融市場波動。

回過頭來看看台灣，當賴清德治國出了偏差，哪一位官員有道德勇氣敢向總統說不？