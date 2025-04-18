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宗教等團體赴陸登錄啟用 邱垂正：確保訪團能平安回來

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
內政部昨天啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，宗教團體、社會團體與人民團體都列入，將公開揭露名稱、赴陸日期、地點及目的事由等。陸委會主委邱垂正今天表示支持，並強調揭露制度能提供赴陸風險資訊，確保訪團能平平安安回來。圖／聯合報系資料照片
內政部昨天啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，宗教團體、社會團體與人民團體都列入，將公開揭露名稱、赴陸日期、地點及目的事由等。陸委會主委邱垂正今天表示支持，並強調揭露制度能提供赴陸風險資訊，確保訪團能平平安安回來。圖／聯合報系資料照片

內政部昨天啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，宗教團體、社會團體與人民團體都列入，將公開揭露名稱、赴陸日期、地點及目的事由等。陸委會主委邱垂正今天表示支持，並強調揭露制度能提供赴陸風險資訊，確保訪團能平平安安回來。

邱垂正今天到立法院備詢前接受媒體聯訪，針對內政部昨啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，邱垂正表示，只要是對等尊嚴、合理規範、健康有序的交流，陸委會正向看待。

邱垂正指出，內政部推動的揭露制度，是鼓勵性質，把赴陸訊息揭露清楚，一方面可以獲得主管機關對於赴陸風險給予的提醒跟協助，確保訪團能夠平平安安的回來，陸委會表示感謝並支持，就如同教育部最近推動適讀中國的教育，對認知作戰、統戰滲透助益很多，也支持教育部的做法，陸委會會提供必要協助。

至於教育部長鄭英耀日前稱台灣中國一邊一國，邱垂正說，那是一般人的通稱，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀現實與台灣現狀。他並強調，憲法制定以來，從來沒有說中華民國隸屬哪一個國家，我方就是主權獨立的國家。

教育部 邱垂正 陸委會

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