柯建銘立院甩拐杖傷徐巧芯 國民黨團提案送紀律委員會

國民黨立院黨團今天提案，有鑒於民進黨立院黨團總召柯建銘在立法院院會議場內行為嚴重失序，當眾咆哮暴走傷人，以致造成國民黨立委徐巧芯受傷，嚴重傷害國會形象，為應予嚴厲譴責，要求柯建銘在院會向徐巧芯公開道歉，另依立法委員行為法第七條規定，將柯建銘送交紀律委員會議處。

立法院在上個月25日處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

徐巧芯當時表示，柯建銘真正的目標是立法院長韓國瑜，她只是被波及，但她受到傷害是事實，將會對柯建銘提告。

另一方面，民進黨立院黨團上周在立院已提案，以召開違法會議為由，要把立法院長韓國瑜在內，所有62位藍白立委移送紀律委員會。