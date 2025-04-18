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柯建銘立院甩拐杖傷徐巧芯 國民黨團提案送紀律委員會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團今天提案，有鑒於民進黨立院黨團總召柯建銘立法院院會議場內行為嚴重失序，當眾咆哮暴走傷人，以致造成國民黨立委徐巧芯受傷，嚴重傷害國會形象，為應予嚴厲譴責，要求柯建銘在院會向徐巧芯公開道歉，另依立法委員行為法第七條規定，將柯建銘送交紀律委員會議處。

立法院在上個月25日處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

徐巧芯當時表示，柯建銘真正的目標是立法院長韓國瑜，她只是被波及，但她受到傷害是事實，將會對柯建銘提告。

另一方面，民進黨立院黨團上周在立院已提案，以召開違法會議為由，要把立法院長韓國瑜在內，所有62位藍白立委移送紀律委員會。

國民黨 柯建銘 立法院

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