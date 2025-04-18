原來是新聞／千萬別抬頭！賴挨轟對川普關稅反應落拍 網路關鍵字給答案

反覆無常的美國關稅政策，讓全世界股市在一周內經歷上沖下洗，產業更是充滿高度不確定性，其中台灣因對美貿易順差大，被重課32%的對等關稅，雖然台美目前正在進行談判，不過關稅公布當天，賴政府神隱了一整天才出面對國人說明因應對策，被質疑是否事前毫無掌握，記者透過google trends進行網路熱搜回顧檢視，發現從今年1月20日川普就任，到4月2日關稅宣布前一天，圍繞在賴政府周遭的議題，以罷免、國安、兩岸、朝野惡鬥等議題為主，美國關稅並非具有熱度的話題。

記者分別以總統賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨等三個字詞，並設定川普就任至關稅公布前一天作為時間段，進行google trends探索，發現這兩個多月來，賴清德的熱搜主題分別為「賴清美、國安軍審、林岱樺、台積電、賴清德兒子」，其中跟關稅最有相關性的是台積電的千億美元投資案，當時社會譁然，認為護國神山台積電被賣了，其後賴清德找來台積電董事長魏哲家到總統府開記者會，魏哲家當時提到「賴總統昨天就吩咐說，一定要好好地跟各位溝通講解，說我們為什麼到美國去承諾了一千億美金的投資。」背後盡顯賴清德所面對的政治壓力。

除了賴清德之外，卓榮泰與民進黨等熱搜主題，分別為「大罷免(人民是頭家)、兩岸與陸配議題、司法爭議、朝野惡鬥」等，關稅議題並未上榜，只是這無法武斷認為政府未著墨，為此記者回顧過去針對相關議題的訪問，我官員的回應大多為「掌握情勢縝密評估」、「對各種情境做假設並提出因應對策」、「確保國家利益」等，未料關稅宣布後，執政團隊拖了一天才出面說明對策，並直呼美國關稅政策不合理，於此「政府有準備」的安心泡泡被戳破，雖然賴清德總統14日表示，台灣跟美國的第一階段關稅談判進行順遂，但關稅危機來臨前，賴政府輕忽美中博奕對台風險，讓外界聯想猶如美國科幻電影「千萬別抬頭」般的諷刺。