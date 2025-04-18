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【專家之眼】誰是甩鍋第一名的老闆？不戒視成謂之暴

聯合報／ 劉明德／四川大學前副教授
英國伯明罕4月2日街頭垃圾堆置，路人掩鼻而過，由英國聯合工會代表的伯明罕垃圾工人罷工已進入第四周。路透
英國伯明罕4月2日街頭垃圾堆置，路人掩鼻而過，由英國聯合工會代表的伯明罕垃圾工人罷工已進入第四周。路透

你是否看過一些老闆，碰到不如意的事，就怪罪下屬？就像明朝亡國之君崇禎自盡前所說：「皆諸臣誤朕」，究竟是誰誤誰呢？要是有幸碰到這種老闆，記得，離得越遠越好！

最近，英國又發生罷工，不過，這一次不是大學教授、不是鐵路工人，不是護士，而是清潔隊員。從3月11日開始，英國第二大城伯明罕的清潔隊員發起全面罷工，至今，罷工持續。由於整個城市的垃圾已經幾十天沒人清理，以至於整個街道景象令人怵目驚心：垃圾袋堆積如山、蒼蠅亂飛、蚊蟲肆虐、流浪貓和狐狸撕開垃圾袋找食物、長得比貓還大隻的老鼠在街上遊蕩，而那個曾經優雅的伯明罕，此刻淪為垃圾場。何以致之？

讓我們一步一步往回推，推到那個源頭，這是所謂的來龍去脈，而非片段歷史，這才是判斷事情的是非的方法。為什麼伯明罕的清潔隊員要罷工？按工會的說法，資方（即市政府）在「去年底過度減薪、減少人手、禁止加班等原因」，簡單的講，市政府「是想要不惜一切代價減薪和裁員」，他們不得已才發動罷工，否則，活不下去。

那麼，市政府為什麼要「不惜一切代價減薪和裁員」？為什麼不給他們該有的待遇呢？原因是Birmingham已經破產了，沒錢了。2023年9月5日，伯明罕市政府宣布破產，除了垃圾清運、保護弱勢群體等法定服務之外，停止所有新的開支。

當然，就會有人問，怎麼伯明罕會破產？伯明罕破產是誰的責任？市政府的回答是：與資訊系統更新有關，延誤3年讓花費由1900萬英磅升至1億英磅。另外，成人護理(adult social care)支出大幅增加、稅收減少、高通膨，也和同工同酬訴訟案的賠償金有關，過去10年已賠償近11億英鎊，仍有7.6億英鎊尚未支付。其實，上述理由只是壓垮駱駝的最後一根稻草，而非深層原因。

那麼，中央政府怎麼看待伯明罕的破產？當時的英國首相蘇納克(Rishi Sunak)表示，「地方政府應該妥善管理自己的預算」，並補充「中央政府已委託獨立單位進行治理審查」，強調「這不是中央政府的工作」。換言之，在中央政府看來，首先，這無關中央政府，是伯明罕市政府自己的能力問題，不要亂咬人；其次，這是個案，而非所有地方政府都如此。

事情真相真的如蘇納克所說，是市長無能，伯明罕才破產的嗎？如果真是這樣，那麼，諾丁漢(Nottingham)、瑟羅克(Thurrock borough)、克洛敦(Croydon)、沃金區(Woking borough)等地方政府也都宣布破產，這又怎麼解釋？到底誰是崇禎？誰在卸責？

對於這類問題，孔子有答案，他說：「不戒視成謂之暴」。問題是什麼叫「不戒視成」？錢穆說「不先告戒而臨時責其成功」、傅佩榮說「不先提出警告，就要看到成效」，毓鋆把「戒視成」理解為「有道德」，毛子水說「不預先告誡而要責其成功」、李澤厚說「不事先告訴卻突然要看成果」；朱熹說「暴謂卒遽無漸」，他們的理解對嗎？我以為，這句話應該是：該給下屬的配備不充分卻要求達成目標，這種情形叫大欺小，而英國中央政府，就是這種情形。

這幾年來，英國的地方政府為什麼接二連三的破產？有句話是「巧婦難為無米之炊」，又要馬兒跑又要馬兒不吃草是不可能的。事實是，現在的英國地方政府就是陷入這種困境，而這種困境剛好就是中央政府造成的，這就是孔子說的「不戒視成謂之暴」。權力在我手上，你能奈我何？所以，蘇納克說「那不關我的事」！

要理解當前英國地方政府的困境只要知道一件事情，那就是財政不公。目前，英國地方政府有三大財源，以2019/20財政年度為例，52％來自市政稅(council tax)，27%來自商用房屋稅(retained business rates)，22％來自於中央政府的補助，乍看之下，看不出任何問題。深挖下去才知道，十年之前，也就是2009年10月時，地方政府能從中央政府拿到自己財政總收入的六成，而如今降到22％。

一方面，中央政府大幅削減補貼，而另一方面，必須的支出卻只增不減，這就是很多地方政府破產的共同原因。據估計，目前約有30％的地方政府處於破產邊緣，這樣，還能說伯明罕是個案嗎？事情的來龍去脈已經說清楚了嗎？還沒，還可以再往前追究。且聽下回分解。

破產 罷工 英國

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