冷眼集／連媽祖也要監控？

內政部啟用「宗教團體赴中交流資訊登錄專區」宣稱是為提升透明度、保障國人赴陸安全，但這項被包裝為「非強制」的政策，在宗教界與民間眼中，本質恐怕更像是一種監控的手段，接下來連民選公職人員也需登錄，台灣引以為傲的民主自由恐怕蕩然無存。

為配合賴十七條政策，內政部啟動宗教團體赴陸登錄平台，表面上不強制填報、不限制交流，但實際上，登錄制度儼然已畫出一條敏感界線，凡是與中國大陸交流的宗教行動，恐會被默默記上一筆？一旦登錄，未來活動會被政府貼上標籤；反之，若選擇不登錄，又可能被視為「不願揭露」而遭關注。

寒蟬效應從不是靠明文命令，而是靠一套機制設計、一股無形壓力，讓人自我約束。兩岸宗教交流多年，一直是民間穩定互動的重要平台，如媽祖遶境、宗教文化節等，還具有信仰與文化雙重意義，如今設下揭露機制，無疑讓宗教界自我審查，限縮宗教兩岸交流。

除宗教團體，各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台近期也將上線，內政部雖仍稱是「鼓勵」性質，但下一步是否會延伸至企業界、教育界，甚至個人學術交流？讓人不得不深思，台灣自由空間是否正被慢慢壓縮？

政府堅稱這是單純的安全機制，但若政策讓人民不敢自由地信仰、交流與行動，如此以「保護」為名的政策，恐令人打上一大問號。