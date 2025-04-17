會紐西蘭議員 邱垂正：學習毛利人精神抵抗陸併吞野心

陸委會主委邱垂正17日會見友我的紐西蘭國會議員訪團，他強調，政府持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，展現台灣民眾維持兩岸和平穩定的共識與決心，期待攜手紐西蘭，共同守護民主，並學習毛利人勇敢堅毅的精神，抵抗中國大陸併吞台灣的野心。

此次「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）訪團，由紐西蘭的執政黨、國家黨首席黨鞭史密斯（Stuart Smith）議員擔任團長，他與勞工黨尤齊力（Tangi Utikere）資深議員共同率團，團員有艾布可（Jamie Arbuckle）、弗林明（Greg Fleming）、坎貝爾（Hamish Campbell）、洛克斯頓（Cameron Luxton）及懷特（Helen White）等議員，並由我駐紐西蘭大使歐江安陪同拜會陸委會。

陸委會發布新聞稿指出，邱垂正表示近期中共在台海周邊進行相關軍事演練越來越頻繁，去年擾台軍機逾5千架次、軍艦逾2千艘次，「印證中共的軍武霸權是台海及印太區域情勢不安的根源」，他並指，值此局勢動盪之際，理念相近國家更需深化安全合作，抵禦來自專制極權國家的威脅，維護區域的和平穩定。

邱垂正強調，政府持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，展現台灣民眾維持兩岸和平穩定的共識與決心，「期待攜手紐西蘭，共同守護民主、自由及人權的普世價值，並學習毛利人勇敢堅毅的精神，抵抗中國大陸併吞台灣的野心」。

新聞稿還提到史密斯表示，認同台灣堅守民主、法治的精神，願意與台灣共同努力、深化合作，共同守護印太地區的和平、穩定與繁榮。

史密斯14日曾在臉書貼文指出，作為雙方活躍的經濟和文化關係的一部分，自己很榮幸本週率領代表團訪問台灣。他表示，台灣是紐西蘭重要的進口、旅遊、投資來源和重要的出口市場。他特別提到，台灣是紐西蘭櫻桃最大的出口市場，佔2025年2月出口總額的46%，他也強調，紐西蘭櫻桃出口量排名前十的國家中有九個在亞洲，占出口量的95.7%，並以列表顯示出口第二名的是大陸（14.9%）。

日前我外交部發布新聞稿指出，紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團一行7人於13日至18日訪問台灣，期間將晉見總統賴清德、並分別接受外交部長林佳龍及立法院長韓國瑜款宴，並拜會相關部會探討共同關切議題。