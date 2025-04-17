宗教等團體赴陸登錄啟用 民選公職申報將上線估萬人適用

賴清德總統先前要求內政部建立宗教團體赴陸交流揭露制度，「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」今啟用，宗教團體、社會團體與人民團體都列入，將公開揭露名稱、赴中日期、地點及目的事由等。另各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台近期也將上線，適用對象計1萬1023人。

內政部長劉世芳今出席部務會報會後記者會，表示這次啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，包括宗教團體、社會團體與人民團體都列入，設置公開專區主要是在第一時間協助國人，因應赴陸交流可能面臨風險，鼓勵主動完成行程資訊登錄。

內政部資訊服務司長黃國裕說明，該專區提供登錄與查詢功能，目前專區上有21筆公開資訊，填寫欄位約15個，約30秒內就可登錄完畢，其中會公開揭露包括團體類型、團體名稱、赴中交流日期、地點及目的事由；人數、聯絡人、中方緊急聯絡人、領隊姓名、聯絡方式則不會揭露。

另外內政部也規畫各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台將於近期上線，鼓勵其將相關行程資訊提供服務機關或鄉（鎮、市、區）公所登錄在公開專區。

內政部民政司長鄭英弘表示，民選公職有1萬1023人，包括地方行政首長226人、民代3049人、村里長7748人，目前規畫地方行政首長與民代由服務機關專責人員填報，村里長由鄉鎮市區公所專責人員填報，實際執行會由專則人員經驗證後輸入系統，後台登錄人員就會登錄人員類別、姓名、起迄時間、地點、事由等，再由內政部確認無誤後就會揭露並提供查詢。

鄭英弘說，目前已規畫差不多，近期會上線，也會行文給地方政府，持續鼓勵民選公職人員主動揭露赴中資訊，因為目前兩岸條例未規定強制揭露，也是採鼓勵方式。

至於沒有填報的團體是否會有相關管控機制？劉世芳說，目前沒有，採鼓勵為原則，因為在宗教司登記立案的團體約1萬2千多個，沒立案的更多，如果團體願意，可登錄為社會或人民團體都可以，重點是讓大家知道在中國大陸基本軌跡，「鼓勵為原則，沒有罰則；真正需要罰則申請制度是陸委會管控，像是民選縣市長等。」

內政部次長吳堂安補充，不同於陸委會大部分是提供自然人登錄，內政部啟用的網站比較簡化。