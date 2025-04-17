民眾黨羅列北檢四大惡行 恐嚇逼供抹黃、隱匿有利證詞

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。台灣民眾黨表示，檢察官在訊問過程出現惡行惡狀，包括不正訊問、恐嚇威脅，甚至隱匿有利證詞，檢方在偵辦此案過程，違法濫權偵訊行為不計其數，已經為台灣的司法正義蒙羞。

台北地方法院審理京華城案，今天再度召開準備程序庭，也是柯文哲4月初手術後首次出庭。民眾黨稍早發布新聞稿批評台北地檢署，細數恐嚇被告、假會談真逼供、隱匿有利證詞、要求勘驗不雅影片等「四大惡行」。

民眾黨表示，檢察官林俊言訊問被告邵琇珮，出現「如果妳還是按照廉政署這樣的說法，覺得很可以呼嚨過去，我們就試試看」等言語，在當事人承受巨大心理壓力時，仍然出言恐嚇對方，完全忽略其依法行政的證詞，而這些證詞也沒有出現在筆錄，顯不可信。

民眾黨指出，林俊言去年偵訊同案被告彭振聲，長達4個多小時的時間，只有約2小時的錄音錄影，當事人認罪在中途休息後認罪，根本不知道違反什麼法令，檢察官甚至不斷恐嚇、預設立場壓迫，抹黑柯文哲賣了彭振聲，認罪隔天甚至再度以言語威脅。

民眾黨批評，偵訊沒有全程錄音錄影，已經算是重大違失，檢察官竟然還能大言不慚，辯解有一段時間是「會談」，如同過去「視察」威京集團主席沈慶京，檢方假視察真訊問、假會談真逼供，只想為其非法訊問脫罪。

民眾黨再指，林俊言說辭反覆，只要碰到柯文哲，合法都變成非法，儘管檢察官認同公務員的說法，然而有利證詞都並未記載在筆錄，明顯就是刻意隱匿，最後透過曲解誤解，想要羅織柯文哲罪名，「什麼力量讓林俊言把合法都扭曲成非法，就是要起訴柯文哲？」

民眾黨表示，檢方面對相關指控，當庭承認有所瑕疵，卻以「字句上有落差，不影響全文意旨」避重就輕，仍然不願意勘驗錄音錄影，執著在非關本案的不雅影片，並且要求勘驗硬碟和光碟，柯文哲早已蒙受不白之冤，還要在庭上被檢察官抹黃，也顯見檢察官變成政治打手，不惜將司法官受過的嚴謹訓練踩在腳底下。