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內政部查30人頻繁往返台陸 劉世芳：19人已取消戶籍
陸配「亞亞」、「恩綺」、「小微」先前因武統言論，遭移民署廢止居留許可，內政部持續追查具大陸身分證民眾的進度，內政部長劉世芳說，頻繁往返台灣、中國，超出正常生活約30人左右，約19件按照規定取消戶籍。
內政部今天舉行部務會報，劉世芳會後記者會被問及追查具大陸身分證民眾進度一事。劉世芳說，不只是陸配，有男有女，就蒐集到的資訊內，被認為頻繁往返台灣與中國，超過在台灣正常生活，大概有30人上下，其中有19件按照規定取消戶籍，其他正在查詢中。
至於陸配來台設籍定居者需繳附喪失原籍證明案，移民署代理署長林宏恩表示，陸委會昨公告補繳喪失原籍以具結有6種方式、延長有3種方式。4月21日起各縣市服務站會同步受理申請，移民署今晚會把所有資料都會公開在官網上，讓民眾可以下載申請書，民眾一旦下載填寫完畢，可以親送或以郵寄、電子信箱等寄送。
林宏恩表示，受理後會去檢視是否符合條件，至於主張有繳付過者，不管是在海基會或移民署，都可以查得到紀錄，有這樣主張的人也歡迎提出，移民署會協助調閱相關檔案，另除上述九項條件外，移民署會持續彙整特殊案例，據調查1萬2千多人中有5千人是符合具結或是延長寬限。
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