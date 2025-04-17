快訊

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部查30人頻繁往返台陸 劉世芳：19人已取消戶籍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部持續追查具大陸身分證民眾的進度，內政部長劉世芳說，頻繁往返台灣、中國超出正常生活約30人左右，約19件按照規定取消戶籍。記者張曼蘋／攝影
內政部持續追查具大陸身分證民眾的進度，內政部長劉世芳說，頻繁往返台灣、中國超出正常生活約30人左右，約19件按照規定取消戶籍。記者張曼蘋／攝影

陸配「亞亞」、「恩綺」、「小微」先前因武統言論，遭移民署廢止居留許可，內政部持續追查具大陸身分證民眾的進度，內政部長劉世芳說，頻繁往返台灣、中國，超出正常生活約30人左右，約19件按照規定取消戶籍。

內政部今天舉行部務會報，劉世芳會後記者會被問及追查具大陸身分證民眾進度一事。劉世芳說，不只是陸配，有男有女，就蒐集到的資訊內，被認為頻繁往返台灣與中國，超過在台灣正常生活，大概有30人上下，其中有19件按照規定取消戶籍，其他正在查詢中。

至於陸配來台設籍定居者需繳附喪失原籍證明案，移民署代理署長林宏恩表示，陸委會昨公告補繳喪失原籍以具結有6種方式、延長有3種方式。4月21日起各縣市服務站會同步受理申請，移民署今晚會把所有資料都會公開在官網上，讓民眾可以下載申請書，民眾一旦下載填寫完畢，可以親送或以郵寄、電子信箱等寄送。

林宏恩表示，受理後會去檢視是否符合條件，至於主張有繳付過者，不管是在海基會或移民署，都可以查得到紀錄，有這樣主張的人也歡迎提出，移民署會協助調閱相關檔案，另除上述九項條件外，移民署會持續彙整特殊案例，據調查1萬2千多人中有5千人是符合具結或是延長寬限。

針對陸配來台設籍定居者需繳附喪失原籍證明案，移民署代理署長林宏恩表示，據調查1萬2千多人中有5千人是符合具結或是延長寬限。記者張曼蘋／攝影
針對陸配來台設籍定居者需繳附喪失原籍證明案，移民署代理署長林宏恩表示，據調查1萬2千多人中有5千人是符合具結或是延長寬限。記者張曼蘋／攝影

內政部 劉世芳 移民署 陸配

延伸閱讀

蔣萬安將赴北檢聲援 警察局長不敢驅離？劉世芳：警政署也會協助

蔣萬安等將赴北檢集結 劉世芳：嚴正執法、保障安全

【重磅快評】從台灣國到脫中入美 賴政府不演了

【重磅快評】閣員消滅中華民國 卓揆拿什麼戰蔣萬安？

相關新聞

「非羈押至死就是獄中暴斃」 陳佩琪曝柯文哲最新病況：他已經看開了

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。柯文哲妻子陳佩琪表示，經過手術後腎結石變碎細沙，但仍有...

影／綠委台大校門前人行道設罷免攤位 反應兩極

民進黨立委范雲晚上備齊全國的罷免連署書，在台灣大學校門前的人行道設立罷免連署站，與同黨立委沈伯洋進行街頭宣講。路過民眾有...

宗教等團體赴陸登錄啟用 民選公職申報將上線估萬人適用

賴清德總統先前要求內政部建立宗教團體赴陸交流揭露制度，「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」今啟用，宗教團體、社會團體與人...

民眾黨羅列北檢四大惡行 恐嚇逼供抹黃、隱匿有利證詞

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。台灣民眾黨表示，檢察官在訊問過程出現惡行惡狀，包括不正...

內政部查30人頻繁往返台陸 劉世芳：19人已取消戶籍

陸配「亞亞」、「恩綺」、「小微」先前因武統言論，遭移民署廢止居留許可，內政部持續追查具大陸身分證民眾的進度，內政部長劉世...

監院：高公局主任通姦霸凌又誣陷 僅輕罰不合比例

監察委員葉大華、王麗珍表示，交通部高公局第一新建工程分局主計室鄭姓主任曾涉及通姦、職場霸凌，據訴更誣陷6位同事涉弊，均有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。