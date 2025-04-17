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吳志中登法媒：歐聯中抗關稅危險 北京坐等竊取技術

中央社／ 巴黎17日專電

外交部政務次長吳志中昨天接受法國電視台訪問表示，北京試圖利用美國與世界出現分歧的機會分化民主陣營。若歐洲選擇站隊北京，將帶來危險，因中國會竊取歐洲技術，作為未來把中國宰制的秩序強加於世界的籌碼。

法國電視一台（TF1）昨晚一個半小時黃金時段政論節目，由主持人羅契賓（Darius Rochebin）邀請專家、學者，在前半段節目聚焦美中貿易戰，以及在此脈絡下歐洲該如何應處；後半段則探討美國總統川普（Donald Trump）的俄烏策略。

曾為總統馬克宏商業顧問的知名經濟學者明克（Alain Minc）在節目訪問中表示，中美對抗是否會升級為軍武爭鬥很難說，而「兩者間的試金石，顯然就是台灣」。

接著，節目播出主持人稍早訪問吳志中的片段。他向歐洲觀眾說道，若歐洲選擇站隊中國，「將會是個巨大錯誤」。他指出，眼見美國如今和世界逐漸出現分歧，「北京正試圖利用機會，分化民主陣營」。

當被問及北京的目的，吳志中指出，相較美國，中國仍處於下風，「所以首先他們企圖聯手歐洲，讓美國屈服」。

此外，吳志中表示，北京的目標也包括「竊取歐洲的技術，強化他們產業能力，以求改變國際秩序，並在未來把由中國宰制的秩序強加於世界」。

羅契賓在社群媒體X放上未在節目中播出的訪問片段。吳志中說，「所謂民主是擁有討論的自由。我們仍能自由地與美國商討，這在中國是不被允許的」。

談及美國企圖在經濟上「封鎖」中國，明克分析，封鎖大陸在歷史上從未成功，總會有機制漏洞能鑽。他強調，中國確實為挑戰，但美國如今的做法並非強化盟友網絡與之對抗 ，而是反其道而行。

他批判川普做法是將美國國債至於風險之中，而美國國債最大持有者之一便是中國。此外，川普關稅震撼彈也限縮了「美元」的國際角色。「若情況惡化，全世界都要付出經濟代價」。

明克分析，即使如今關稅仍未上路，「信任」已經受損，「不確定性」則成了贏家。他表示，國際資金正在回流歐洲，更多人選擇歐元而非美金；歐洲目前選擇的穩定、法治策略是正確的。

談到歐中貿易，明克指出，中國在一件事上的態度可以作為向歐洲示警的關鍵，就是他們是否會以汽車產業出口淹沒歐洲。

他認為中國人很聰明，應該不會選擇讓歐洲深陷不穩定。但他強調，「不讓我們陷入不穩，不代表長期而言他們沒有帝國主義的野心」。

明克強調：「中國對汽車出口的測試將極具揭示性，看中國是否會顯示他們的行動與帝國企圖」。

吳志中

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