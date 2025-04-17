民眾黨列北檢4大惡行 批違法濫權使司法正義蒙羞

北院今天提訊前民眾黨主席柯文哲，民眾黨今天羅列北檢4大惡行，包含不正訊問、恐嚇威脅、隱匿有利證詞等，而柯文哲蒙受不白之冤，還被檢察官抹黃，痛批北檢違法濫權不計其數，已使司法正義蒙羞。

台北地院審理京華城案，今天提訊被告柯文哲，聚焦檢方聲請勘驗偵訊光碟駁斥「以不雅片威脅柯文哲認罪」。柯文哲說，完整偵訊光碟應全部公開，讓外界知道檢察官怎麼對付他。

民眾黨下午透過新聞稿羅列北檢在偵訊案件時的4大惡行，第一是檢察官林俊言在訊問同案被告邵琇珮時表示，「如果妳還是按照廉政署這樣的說法，覺得很可以呼嚨過去，我們就試試看」；邵琇珮承受巨大心理壓力時，林俊言仍出言恐嚇，完全忽略邵琇珮所提出依法行政的證詞，這些證詞竟然也都沒有出現在筆錄裡，顯不可信。

民眾黨指出，第2，林俊言去年9月3日偵訊彭振聲，長達4個多小時的時間，卻只有逾2小時的錄音錄影，在中途休息後，彭振聲就認罪，且彭振聲在認罪前，根本不知道自己違反什麼法令。

民眾黨表示，偵訊時沒全程錄音錄影，已經是重大違失，檢察官還大言不慚辯解有一段時間是「會談」，這和過去「視察」威京集團主席沈慶京手法一模一樣，檢方是為自己非法訊問脫罪。

民眾黨指出，第3，雖然台北市公務員的證詞清楚告知「在京華城之前，大家都認為都市計畫可以給獎勵」、「細部計畫要可給予容積獎勵是可以的」，但這些有利證詞都沒記載在筆錄裡面，明顯是刻意隱匿，羅織柯文哲罪名。

民眾黨指出，第4，雖然檢方當庭承認有瑕疵，仍以「字句上有落差，不影響全文意旨」避重就輕，不願勘驗錄音錄影，卻執著在非關本案的不雅影片，要求勘驗硬碟和光碟。

民眾黨強調，柯文哲蒙受不白之冤，還要在法庭上被檢察官抹黃，不敢公開偵訊畫面，卻要求勘驗非關案情的不雅影片硬碟，而檢察官變成政治打手，不惜將司法官所受的嚴謹訓練踩在腳底下。