海巡夜守海疆卻無津貼 莊瑞雄促海委會儘速爭取

海巡人員晝夜堅守崗位守護海疆，卻沒有夜間危勞勤務補貼，立法委員莊瑞雄今日在立法院質詢時促海委會儘速爭取，正視第一線基層人員的辛勞。

民進黨籍立法委員莊瑞雄國會辦公室今天發布新聞稿表示，立法院司法及法制委員會今日排審國家海洋科技營運中心設置條例草案，並備質詢。

莊瑞雄質詢時表示，月初海委會拍板海巡軍職待遇與國軍同步提升，起薪達到新台幣4萬元，約9000名基層士官兵受惠，這是強化基層士氣的重要一步，但正因如此更要補上另一塊拼圖，亦即海巡人員的深夜危勞性勤務補貼。

他表示，為了照顧深夜時段執勤的外勤同仁，行政院在去（113）年已核定警、消、移民、空勤深夜危勞津貼針對0時至6時深夜執行勤務的同仁，支給每小時新台幣100元的實質補貼，全力照顧守護社會安全的第一線人員。

莊瑞雄表示，隨著對岸頻繁挑釁、台海局勢變化多端，海巡人員早已無分日夜，冒著夜海風浪、執行高風險勤務，卻遲遲無法比照警、消、移民、空勤擁有深夜危勞津貼制度，這是實質的不對等待遇，「海巡搏命夜守海疆，政府不該讓海巡人員的心和夜裡的海水一樣冰冷」。

莊瑞雄詢問海委會，是否已有明確夜勤補貼政策的規劃，預計何時會向行政院提案。

莊瑞雄國會辦公室表示，海委會副主委吳美紅回應莊瑞雄的質詢表示，海委會十分重視基層人員在夜間勤務中的風險與負擔，近年來也多次針對相關待遇進行強化，針對夜勤危勞補貼政策海委會已啟動內部評估討論，將積極與行政院人事行政總處溝通，力求盡快獲得政院同意，以落實對海巡人員權益的提升。

吳美紅強調，海巡不只是守海，更肩負邊境安全、海上執法、救災救難等多重任務，海委會不會讓辛苦的海巡弟兄在制度裡成為被忽視的一群。