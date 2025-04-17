快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

聽新聞
0:00 / 0:00

「非羈押至死就是獄中暴斃」 陳佩琪曝柯文哲最新病況：他已經看開了

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，夫人陳佩琪（中）到場旁聽，在庭訊結束後走到支持者小草們聚集的場地加油打氣。記者杜建重／攝影
台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，夫人陳佩琪（中）到場旁聽，在庭訊結束後走到支持者小草們聚集的場地加油打氣。記者杜建重／攝影

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。柯文哲妻子陳佩琪表示，經過手術後腎結石變碎細沙，但仍有細沙陰影留在左下腹，最擔心的還是心律不整頻繁復發，「其實他已經看開了，不是羈押致死就是暴斃在獄中為止。」

台北地方法院審理京華城案，今天再度召開準備程序庭，也是柯文哲4月初手術後首次出庭。陳佩琪稍早在臉書發文表示，自己全程聆聽證據準備庭，可能是過去長期當醫生的緣故，對於司法還是有諸多不解，也覺得極度冗長和無聊，就連違背哪條法律都不清楚。

陳佩琪說明，京華城案是按照都市計劃條例細部規則給予容積獎勵，檢察官硬是堅持按照都市更新條例，錯誤使用法條再說人家違法，「請問按照都市計畫細部獎勵，是已確定違法？是不是先要把法律說清楚，到底是違背哪條法律，再來談何人違法？」

陳佩琪還說，至於所謂的圖利罪，律師已經一再強調，「明知違反法律而故意為之」才叫圖利罪，京華城案通過容積率，要先釐清是否有違法？才能界定是否有圖利罪，「連法律上有否違法、違反哪條都說不清，整個法庭就急忙找什麼人違法？找證據在哪裡，真是奇怪的邏輯。」

陳佩琪指出，柯文哲經過手術之後，腎結石變碎細沙逐漸排出，X光片仍可見細沙陰影留在左下腹，未來還會再持續注意這方面的問題，現在最擔心的還是心律不整頻繁復發，自從3月29日感到極度不舒服就醫，後來就留下單一的不整波，不知道是否還會再跳出持續、連續性不整波。

陳佩琪表示，其實柯文哲早就已經看開，沒證據就是被羈押致死，不然就是暴力在獄中為止，「他常常講陳文成案，或許下個輪到他吧！」

陳佩琪也說，感謝支持者在法庭內外給予加油鼓勵，「永遠記得你們的一句話：我們永遠都在，這句話是支持我們走下去的力量。」

此外，柯文哲臉書稍早也發布貼文，簡述柯文哲的法庭攻防概要，包括柯文哲回擊檢察官，「林俊言問我的影片可以公開，看他們是怎麼對付我的。錄影的時間全部公開，林俊言他也是跟我心理戰，嚇唬我而已，要公開就公開，最後審查我的是社會大眾，看你們法庭怎麼在玩我」。

柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

柯文哲涉圖利京華城有沒有罪？檢方拋一策略：聲請傳喚苗博雅

影／憂柯文哲心律不整 陳佩琪：不知何時發生致命傷害

柯文哲不雅片路徑大公開！檢聲請勘驗行動硬碟 法官今做出最終決定

柯文哲手術後首次出庭 黃國昌嗆檢察官如黑道恐嚇威逼

相關新聞

「非羈押至死就是獄中暴斃」 陳佩琪曝柯文哲最新病況：他已經看開了

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。柯文哲妻子陳佩琪表示，經過手術後腎結石變碎細沙，但仍有...

被問何時送海巡署解凍案 海委會副主委呆愣20秒答不出

海委會主委管碧玲3月在「人民做頭家」高雄宣講會中稱，藍白刪預算，嚴重衝擊造艦、維修、甚至人員裝備，這不是刪一筆帳，而是海...

監院：高公局主任通姦霸凌又誣陷 僅輕罰不合比例

監察委員葉大華、王麗珍表示，交通部高公局第一新建工程分局主計室鄭姓主任曾涉及通姦、職場霸凌，據訴更誣陷6位同事涉弊，均有...

罷傅領銜人親綠色彩濃 地方人士：她點子王獲中央補助不意外

網路節目昨爆花蓮鳳林兩個協會多年獲民進黨政府各部會標案累積近千萬元，負責人為罷傅領銜人李美玲。李美玲從事社造、地方創生多...

立委憂海科中心疊床架屋 海委會：船模實驗本土化里程碑

立法院聯席會議今天審查國家海洋科技營運中心設置條例草案，立委關注該中心是否與其他單位的業務雷同，有疊床架屋的嫌疑。海委會...

台南藍營民代批林俊憲看板文宣割稻尾 綠營黨團急救火

民進黨立委林俊憲有意角逐台南市長之位，近期看板在各地高掛積極鋪路，宣傳內容引發國民黨市議員蔡育輝不滿，今抨擊「空降不認真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。