「非羈押至死就是獄中暴斃」 陳佩琪曝柯文哲最新病況：他已經看開了

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。柯文哲妻子陳佩琪表示，經過手術後腎結石變碎細沙，但仍有細沙陰影留在左下腹，最擔心的還是心律不整頻繁復發，「其實他已經看開了，不是羈押致死就是暴斃在獄中為止。」

台北地方法院審理京華城案，今天再度召開準備程序庭，也是柯文哲4月初手術後首次出庭。陳佩琪稍早在臉書發文表示，自己全程聆聽證據準備庭，可能是過去長期當醫生的緣故，對於司法還是有諸多不解，也覺得極度冗長和無聊，就連違背哪條法律都不清楚。

陳佩琪說明，京華城案是按照都市計劃條例細部規則給予容積獎勵，檢察官硬是堅持按照都市更新條例，錯誤使用法條再說人家違法，「請問按照都市計畫細部獎勵，是已確定違法？是不是先要把法律說清楚，到底是違背哪條法律，再來談何人違法？」

陳佩琪還說，至於所謂的圖利罪，律師已經一再強調，「明知違反法律而故意為之」才叫圖利罪，京華城案通過容積率，要先釐清是否有違法？才能界定是否有圖利罪，「連法律上有否違法、違反哪條都說不清，整個法庭就急忙找什麼人違法？找證據在哪裡，真是奇怪的邏輯。」

陳佩琪指出，柯文哲經過手術之後，腎結石變碎細沙逐漸排出，X光片仍可見細沙陰影留在左下腹，未來還會再持續注意這方面的問題，現在最擔心的還是心律不整頻繁復發，自從3月29日感到極度不舒服就醫，後來就留下單一的不整波，不知道是否還會再跳出持續、連續性不整波。

陳佩琪表示，其實柯文哲早就已經看開，沒證據就是被羈押致死，不然就是暴力在獄中為止，「他常常講陳文成案，或許下個輪到他吧！」

陳佩琪也說，感謝支持者在法庭內外給予加油鼓勵，「永遠記得你們的一句話：我們永遠都在，這句話是支持我們走下去的力量。」

此外，柯文哲臉書稍早也發布貼文，簡述柯文哲的法庭攻防概要，包括柯文哲回擊檢察官，「林俊言問我的影片可以公開，看他們是怎麼對付我的。錄影的時間全部公開，林俊言他也是跟我心理戰，嚇唬我而已，要公開就公開，最後審查我的是社會大眾，看你們法庭怎麼在玩我」。