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監院：高公局主任通姦霸凌又誣陷 僅輕罰不合比例

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員葉大華、王麗珍表示，交通部高公局第一新建工程分局主計室鄭姓主任曾涉及通姦、職場霸凌，據訴更誣陷6位同事涉弊，均有相關司法判決在案，但迄今仍任主管職，相關單位應確實檢討改進。圖／聯合報系資料照片
監察委員葉大華、王麗珍表示，交通部高公局第一新建工程分局主計室鄭姓主任曾涉及通姦、職場霸凌，據訴更誣陷6位同事涉弊，均有相關司法判決在案，但迄今仍任主管職，相關單位應確實檢討改進。圖／聯合報系資料照片

監察委員葉大華、王麗珍表示，交通部高公局第一新建工程分局主計室鄭姓主任曾涉及通姦、職場霸凌，據訴更誣陷6位同事涉弊，均有相關司法判決在案，但迄今仍任主管職，交通部、行政院主計總處對鄭姓主任處置，顯有差別待遇，應確實檢討改進。

二位監委所提調查報告指出，鄭姓主任在任職鐵工局中工處主計室主任期間，與已婚周姓處長發生婚外情，並經法院判處有期徒刑1年定讞。任高公局北工分局主計室主任期間，涉及對部屬王姓科員職場霸凌，也被法院判處處拘役40日。

調查報告指出，交通部鐵工局認定，通姦部分是個人私德及品操問題，未移送懲戒，僅將鄭姓主任提列為廉政風險人員、考績乙等處置；霸凌部分，同樣認定情節輕微，僅申誡1次、連續2年度考績乙等。行政機關對於所屬公務人員考評及是否適任，應整體觀之，非僅由單一機關評價，交通部並未整體評估考量鄭員之適任與否，核有未當。

調查報告表示，2015年7月間交通部爆發531標弊案，據訴，有6名公務人員被鄭姓主任檢舉貪汙，交通部鐵工局以「執行業務處事失當，衍生媒體報導，影響機關形象」為由，將3人各申誡1次並調離現職，雖經法院判決均無罪定讞，但工作權益、司法纏訟等，致身心受創嚴重；相較於鄭姓主任涉婚外情等爭議，交通部僅輕罰，對該兩案之處置，顯有差別待遇。

調查報告指出，交通部允宜以本案為鑒，督導所屬本於權責審慎處理公務員涉訟案件，應符比例與避免失衡，以昭公信。

交通部 婚外情 職場霸凌 高公局

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