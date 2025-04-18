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立中重啟外交對話 立陶宛強調台灣代表處名稱不變

中央社／ 維爾紐斯17日專電
立陶宛政府於2021年同意台灣在首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，是台灣在歐洲國家第一個以台灣為名的代表處。中央社資料照
立陶宛政府於2021年同意台灣在首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，是台灣在歐洲國家第一個以台灣為名的代表處。中央社資料照

美中貿易關稅戰火延燒之際，歐盟面臨選邊壓力，立陶宛國內也再度掀起討論對中關係。立陶宛國會外交事務委員會主席莫圖扎斯透露，與中國恢復外交關係的對話已在進行中，但強調立陶宛不會更改台灣代表處的名稱。

立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿，對立陶宛祭出外交與經濟制裁，包括召回駐立陶宛大使，並將雙邊外交關係降至代辦層級。

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）上任後，數度表示希望恢復與中國的外交關係，並獲得總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）及其他政府官員的支持。至於是否應更改台灣代表處名稱，亦多次成為國內討論焦點。

然而，根據立陶宛媒體Delfi報導，帕魯克斯近日面對媒體詢問時明確表示，不會為恢復對中關係而犧牲台灣代表處，也不會做出任何讓步或道歉。

被問到若無實質利益交換，中國為何願意恢復關係時，帕魯克斯回應表示正常國家會維持外交關係，並在不同形式與議題上展開合作。他指出，立陶宛身為歐盟成員，中國若在歐盟有戰略利益，自然也有興趣與立陶宛維持外交關係。

報導另指出，莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）透露立陶宛已收到來自中國的「信號」，表達恢復外交關係的意願。他說，此訊息發出時正值世界貿易組織（WTO）即將就中國對立陶宛實施經濟制裁案做出裁決的前幾天，時機耐人尋味。

據莫圖扎斯表示，中方在訊息中重申立陶宛須遵守「一個中國原則」。但他認為立陶宛並未違反該原則，因為台灣代表處屬於經貿辦事機構，非正式外交機構。他並透露，台灣曾提出簽署政府間協議，但因立陶宛未承認台灣為主權國家，不能簽此類協議，但是其他形式的合作與經貿往來仍在進行中。

莫圖扎斯強調，目前立陶宛與中國僅討論恢復大使層級的外交關係。他舉西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）近期訪中為例，指出未來部分歐盟國家可能在美國提高關稅後，尋求加強對中經貿往來，而為了因應變化，擁有外交團隊是必要的。

他進一步透露，約1個月前立中雙方曾進行會談，雙方均提出各自條件，目前正等待彼此回應。但他強調，立陶宛沒有打算更改台灣代表處的名稱，也不會做出讓步。

台灣代表處 立陶宛 關係

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