罷傅領銜人親綠色彩濃 地方人士：她點子王獲中央補助不意外

網路節目昨爆花蓮鳳林兩個協會多年獲民進黨政府各部會標案累積近千萬元，負責人為罷傅領銜人李美玲。李美玲從事社造、地方創生多年，辦活動頗有口碑，地方人士認為，她親綠色彩鮮明，有想法會寫計畫人脈也足，拿到這麼多中央補助款不讓人意外。

被爆料的是李美玲曾擔任理事長的鳳林鎮旅遊發展協會及北林三村社區發展協會。鳳林旅遊協會2021年起連續4年獲得教育部青年發展署的花蓮青年志工中心勞務採購案，前3年標案金額百來萬元，去年提高到204萬元，2021年也獲文化部國立台東生活美學館的勞務藝文採購案50萬元，6件標案加總651萬元。

北林三村社區發展協會共4件，2016年11月獲客委會勞務採購案231萬元，餘下3件都在2022年，一是台東生活美學館的花東客語纖染推廣教材採購案50萬元，交通部觀光局9月分別補助菸路迷路、百鬼夜行路跑，以及太巴塱文化祭儀活動各9萬餘元，4案合計300萬4000元。

李美玲是南部人，婚後定居花蓮中區的鳳林鎮，2012年起推動社區營造工作，她是鳳林鎮通過國際慢城認證的重要推手，也是反卜蜂自救會重要成員，政治色彩親綠，幾次選舉李美玲也不避諱在個人臉書表態力挺綠營或親綠候選人。

因為擔任罷傅領銜人，李美玲近日成為藍營攻擊對象，民進黨縣議員張美慧、胡仁順都跳出來聲援。張美慧強調，會提案爭取經費的社團比比皆是，李美玲早已是師資級的程度，為地方的付出讓人敬佩；胡仁順說，李美玲是外地來的鳳林媳婦，為花蓮做得比誰都認真，發展觀光不遺餘力，創辦的百鬼夜行、找到田泥巴運動會都成為縣府重點宣傳活動，卻遭抹黑。

鳳林地方人士指出，副總統蕭美琴在花蓮擔任立委期間，與李美玲互動良好，會把一些中央資源引介給李，也多次參加協會舉辦的活動。李美玲是點子王，有想法、會寫計畫，人脈也足，確實很懂得找資源，兩個協會能獲得這麼多中央補助款，並不意外。