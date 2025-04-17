立委憂海科中心疊床架屋 海委會：船模實驗本土化里程碑

立法院聯席會議今天審查國家海洋科技營運中心設置條例草案，立委關注該中心是否與其他單位的業務雷同，有疊床架屋的嫌疑。海委會副主委吳美紅除說明有區隔外，也允諾2周內提供相關業務及財務報告，並強調海科營運中心是發展船模實驗本土化等關鍵核心技術的里程碑。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天審查行政院函請審議國家海洋科技營運中心設置條例草案，吳美紅、國家海洋研究院長陳璋玲等人列席說明，並備質詢。今天的議程安排僅進行詢答，未逐條審查。

吳美紅表示，為補足我國船模試驗的缺口、落實國艦國造政策、精進國艦設計與自主應用、建構韌性戰力、增加海洋產業國際競爭力，國家海洋研究院於2022年開始執行國家船模實驗室多功能水槽建置計畫。另為進行全海域基礎調查、海洋資源探勘、氣候變遷等相關研究，提供海洋治理與國家安全重要資訊，國海院於2023年啟動海洋基礎資料調查船興建計畫。

吳美紅說明，因應國家船模實驗室及海洋基礎資料調查船之相關工程籌建與未來運作維護需求，希望立委支持海科營運中心設置條例草案，讓台灣能完備船模試驗量能，發展本土關鍵核心技術，建立海洋基礎資料調查船隊維運平台，發揮國家海洋研發能量，確保我國海洋科技優勢。

民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委王鴻薇等朝野立委關注是否和現有單位疊床架屋。王鴻薇表示，該行政法人有8項業務，包含海洋調查、海洋科技專業人才培育、國際合作及交流等等，現有政府機關，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心、財團法人船舶暨海洋產業研發中心，甚至國海院和海洋委員會本身都有相關業務，不只疊床架屋，更有權責難分之疑慮。

民進黨立委莊瑞雄則說，科研資源不能各吹各的海風，希望海科營運中心設立後，應該要是羅盤也是舵手，該中心也應該是整合者，能統整研究、串聯部會。

吳美紅回應，海科營運中心研究調查比較政策型、任務型，條例設置重點在調查船跟船模實驗室營運，而海科研究中心偏向個案性、學術研究，兩者在權責上可做區隔。在人力配置部分，吳美紅說，希望爭取的員額為100人，當中有79人將進行船模製造、設計、操演等，還有調查船的關鍵、探測幹部等。

在海科營運中心的經費部分，王鴻薇提到，中央已經設立11個行政法人，但真的有達到當初立法目標嗎？立法院預算中心2020年針對行政法人績效報告提：「部分行政法人成立後財務仰賴政府程度未減反增｣、「自籌收入目標值設置多有偏低｣、「主要營運績效尚須檢討提升｣、「部分行政法人專業職位依賴短期計畫性人力支援｣等狀況，所以她要求海委會兩周內提出財務未來規畫的報告。

吳紅美允諾2周內提報告進行詳細說明；陳璋玲則說，船模實驗室若能如期完成，相關部會或商業船模需求，都會是收入來源，希望未來也能接受國外的船模委託。

由於近期政府部門共諜案頻傳，朝野立委也關注核心技術、機密資訊的防護措施。吳美紅說，海科營運中心非常重視機密資訊的維護，未來聘用人員會有安全查核辦法，分為一般性查核及特殊查核，特殊查核會協調安全單位協助，主要由海委會監督。