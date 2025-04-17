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台南藍營民代批林俊憲看板文宣割稻尾 綠營黨團急救火

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨有意角逐台南市長之位的立委林俊憲，近期看板在各地高掛、積極鋪路，但除民眾看得眼花撩亂外，宣傳內容更引發國民黨市議員蔡育輝（左一）不滿，今開記者會抨擊直指「空降不認真還帶頭詐騙」。記者萬于甄／攝影
民進黨有意角逐台南市長之位的立委林俊憲，近期看板在各地高掛、積極鋪路，但除民眾看得眼花撩亂外，宣傳內容更引發國民黨市議員蔡育輝（左一）不滿，今開記者會抨擊直指「空降不認真還帶頭詐騙」。記者萬于甄／攝影

民進黨立委林俊憲有意角逐台南市長之位，近期看板在各地高掛積極鋪路，宣傳內容引發國民黨市議員蔡育輝不滿，今抨擊「空降不認真還帶頭詐騙」，對此，林俊憲尚未回應，不過，市議會民進黨團著急救火，呼籲蔡育輝不要介入民進黨市長初選。

近期台南各地出現逾500面立委林俊憲選舉看板，數不勝數，更有市民戲稱「台南有三板，棺材板、光電板、林俊憲看板」，此外更有民眾向工務局檢舉林違規的看板，工務局則均依法通知當事人移除。

另外，林俊憲在大新營地區的看板宣傳聲稱「成功爭取溪北高鐵橋下、新東立體停車場、新營復興路拓寬等工程經費達102.4億元」等內容，引發市議員蔡育輝怒火。

蔡育輝表示，林俊憲鋪天蓋地的高掛看板為市長大位鋪路，想要讓台南相親認識，但要說實話、不要割稻尾更不要用騙的，檢視其掛在新營的看板內容，究竟那一項建設是他（指林）爭取，林俊憲根本不關心溪北邊緣化嚴重問題，卻高掛看板說重大建設都是他爭取，為何要欺騙選民，「民調選輸抓狂用騙ㄟ，適合當台南市長嗎？」

蔡育輝指出，為服務溪北鄉親，新營交流道、新營衛生局旁立體停車場總經費及拓寬新營復興路等建設，是自己與父親攜手數十年來歷經多位縣市長，不畏困難爭取到的重大地方建設，甚至台37線高鐵橋下側車道往南延伸重大工程經費高達86億，目前才正在進行可行性評估，總經費粗估150億，經費還沒下來，林俊憲看板卻說這些重大建設經費都是他爭取的。

蔡育輝抨擊，林俊憲為選台南市長，居然欺騙選民、用力割稻仔尾，抹煞自己跟父親數10年接力的努力，更把台南市長黃偉哲向中央爭取的政績，全攬在他（指林俊憲）身上，請問台南鄉親，這種道德瑕疵的人適合當台南市長嗎？

對此，林俊憲本人及服務處尚未對此發表回應，反而是市議會民進黨團著急護駕救火，總召周嘉韋強調，對於新營重大建設從歷任市長、立委都非常關心，也多次向行政院要求支援經費建設溪北，如今掛上看板講述爭取地方預算及建設的立委，「其實不僅是林俊憲一人」。

周嘉韋認為，國民黨蔡育輝將矛頭全部指向林俊憲一個人，呼籲蔡育輝不要為特定支持的對象介入民進黨未來的市長初選，更別不要動不動為搏版面，就蹭民進黨市長初選。

林俊憲

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