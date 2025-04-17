【重磅快評】全球南方vs.脫中入北 台灣想入群被已讀不回？

美國與中國大陸關稅戰不斷升溫，大陸國家主席習近平近日訪問越南、馬來西亞和柬埔寨，昨日並與大馬最高元首易卜拉欣、首相安華會談時喊話推動「全球南方」，要「抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」。發展至此，美中各自拉幫結派的情勢明顯，各國都在自行評估要加入哪個群組。對照「全球南方」，賴政府日前宣布「脫中入北」的經濟戰略，選擇已經很明顯，只是我方一心想入北（其實是入美），美國是不讀不回還是已讀不回？

賴政府宣布「脫中入北」的經濟戰略，宣稱的核心內涵是：逐步減少對中國大陸的經濟依賴，拆解兩岸經貿關係，避免因政治與貿易風險而受制於中共，推動產業轉移和供應鏈多元化。積極轉向美國及其他北方民主國家（歐美等），深化與這些國家的經貿合作，加入「非紅供應鏈」，擴大對美投資與採購，形成新的戰略經濟布局。

簡言之，「脫中入北」就是台灣從依賴中國市場，轉向與美國及其盟友建立更緊密的經濟與產業合作關係。事實上，從蔡政府推動南向政策就可以看出脈絡，但台灣的熱臉是否貼上美國的冷屁股？川普日前說各國領袖正因龐大關稅而驚慌失措，紛紛跑來拍他的馬屁（kissing my ass）、央求他減稅或給予豁免，對照之下，情景頗能呼應。

第一個觀察點是，台灣並未列在第一輪關稅談判名單裡。美國宣布對眾多國家暫停徵收一系列對等關稅90天後，財政部長貝森特宣布，優先談判關稅的五個國家分別是英國、澳洲、南韓、印度和日本。其中，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日親自飛往美國，在白宮與總統川普、財政部長班森特進行約1小時的關稅談判，會後川普還發文表示，取得重大進展。日本首相石破茂則是在17日表示，將視美日未來關稅協商進展，選擇「最適當的時機」訪問美國，並與川普會談。

五個優先談判的國家中沒有台灣。這讓台灣人民有受騙的感覺，原來先前賴政府大內宣台灣已被列入「第一批談判名單」且已於11日與美方進行的只是「視訊談判」，且外界也無從得知美方出面談判的層級為何、談了什麼，只得到賴總統一句「過程順利」的空洞描述。看來被美國高調宣布課徵32%高關稅的台灣，即使姿態放得再低，只能委屈地列在正在進行中的交涉名單之一。

再看看沒有被列在優先談判名單的歐盟，歐盟先前遭美加徵20%的對等關稅，近日宣布若與美國的貿易談判未能成功，將對超過400項美國輸歐產品加徵報復性關稅，且大多數進口商品將被加徵25%的額外關稅。另有約1300項產品則可能在7月中旬或稍晚面臨更高的進口稅。顯見歐盟在與美方進行談判前並未示弱。

整個世界局勢正在合縱連橫，台灣很想被拉入以美國老大哥為馬首是瞻的群組裡，但美方是不讀不回還是會已讀不回呢？