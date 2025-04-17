被問何時送海巡署解凍案 海委會副主委呆愣20秒答不出

海委會主委管碧玲3月在「人民做頭家」高雄宣講會中稱，藍白刪預算，嚴重衝擊造艦、維修、甚至人員裝備，這不是刪一筆帳，而是海巡弟兄的安全保障。國民黨立委羅智強今天在立法院聯席委員會詢問海委會副主委吳美紅，何時送解凍案到立法院，吳美紅呆愣20秒仍無法給具體時間，讓羅智強不禁感嘆，看不到海委會對海巡弟兄的關心。

立法院司法及法制委員會和內政委員會今天聯席審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」案。

羅智強表示，管碧玲3月參加高雄場的「人民做頭家」政策宣講會，管說海巡署預算被刪了8.27億元，被凍結8.85億元，8艘海巡艦艇無法養護歲修不能出門，海巡官兵救生衣、防彈背心頭盔都受到影響，他質疑海巡署今年預算比去年多34.78，結果防彈背心、防彈頭盔都沒有了？去年有沒有這些設備？海巡署副署長謝慶欽說，也有。

羅智強說，今年多了34億，超過10%以上了，預算增加了，管碧玲卻講說防彈背心、防彈頭盔被刪掉，講白了就是無病呻吟，配合大罷免做一系列造假，既然管碧玲一直大聲哭窮，海委會跟海巡署的預算解凍案什麼時候送到立法院？

吳美紅說，目前還在整理解凍報告，因為146案中有126案要專案報告，所以必須仔細的檢視立委要求的內容，目前還在處理報告中。

羅智強說，看起來不急，無關緊要，都還在準備中，下周可以送解凍案嗎？可以把解凍案拿出來嗎？此時，海委會幕僚上前向吳美紅提示，羅見狀後批，連這個都不知道就沒準備，還要幕僚跟你講。

羅智強接著說，「好啦，我跟你講，行政院給你們的指令就是不要解凍案，就這麼簡單，所以你們在拖！」羅並追問說，下個月可以送出來嗎？吳美紅聽聞後呆愣在現場沒有回答，羅智強感嘆，20秒過去了給不出期間，按照海巡署的說法，如果被凍結影響那麼大的話，竟沒辦法告訴他下個月要把解凍案提出來，那兩個月後可以嗎？還是大罷免結束後再提？吳美紅說，「跟這個沒有關係」。

羅智強感嘆，在解凍案這件事情上，他沒有看到海委會跟海巡署對海巡弟兄的關心。緊接著質詢的無黨籍立委高金素梅也說，她在立法院23年了，第一次看到所有行政部門不提出結凍案，太離譜了，不管幾案，立法院審完預算到現在已經多久了，從來不排解凍案，莫名其妙。