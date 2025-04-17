死亡連署是徵兆 黃智賢：恐讓國民黨更沉淪

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，資深媒體人黃智賢在臉書表示，「死亡連署」是一個徵兆。如果不承認，假冒連署就是連署作弊，而連署作弊，就相當於作票，「政黨已經不只是沉淪而已」。

3月第一階段公布結果後，黃智賢表示，她當時就說，最讓人震驚的，不是國民黨罷綠掛零，而是大量的死人連署。然後，連補件竟然還有大批的死人連署。最後統計，死人連署的數量，達到驚人的1700多。

她表示，當全台在偵辦罷免弊端時，國民黨立委跟民代，在北檢跟新北檢前抗議，指控是政治打壓、司法迫害，說被追查的藍青年，是正義青年，說是在保衛中華民國。或者說「有人拿一大疊聯署書來，我麼知道裡面有死人？」、「黨安排抄黨員名單有錯嗎？」、「挑出死人連署適中選會的責任，不是我的責任」，甚至出現納粹領銜人。

或是非常憤慨「為什麼辦藍不辦綠？」黃智賢表示，而中選會則聲明「41件偽造或是死亡連署，都已告發」。而確實，罷綠死亡連署是1700多件。罷藍死亡連署，則是12件。差距是160倍。罷藍委不合格率平均是4％；罷綠委不合格率，則是平均40％。「這是多麼不堪」。

她問，是不是有政黨，教導自己的支持者，死亡連署有什麼大不了？不知道死亡連署，只是假冒他人的罪名顯證據。甚至認為，拿別人的個資，冒名遂行自己的目的，有什麼關係。政黨呈現的最嚴重狀況，不只是主張或立場能不能得到民意支持，也不只是個別的爭議或醜聞，而是，對民主與法治的徹底撕裂。

黃智賢表示，她一年多來不斷警示國民黨，對1月13日的選舉結果，千萬不要錯誤解讀，要珍視人民給予的立院多數，善加利用，用立院的表現，爭取民意更多的肯定。不論是法案還是預算，都有很大的表現空間。而立院擴權法案，是第一次藍白支持度嚴重下滑。可是國民黨並沒有警覺。之後的時光，不斷地在立法院用更強悍的手段，通過法案，刪凍預算。對於民意的不滿，毫無警覺，也似乎不在乎。

「藍白的支持度加起來，長久以來，已經少於綠。再也不能說，自己加起來有60%民意」。黃智賢表示，而這並不是民進黨或賴清德厲害，是人民對藍白失望。這洶湧的民意，並不是民進黨可以叫喚出來的。

黃智賢表示，如今國民黨面對支持度崩壞，立委被罷免，提出的解決方案，不是誠懇直面對不滿或是失望的群眾，而是祭出有大量死亡連署的「以罷制罷」，跟兩項公投。是公布罷團民眾的個資，是甚至對死亡連署、抄名冊連署，都不肯認錯。

「很多藍營名嘴還是護航，但沒有用的」。黃智賢表示，千般做作，抬不過一個理字，更不該容許違法。這些作為，只會讓國民黨更加沉淪，讓國民黨失去政黨最後的尊嚴跟正當性。更不要說，會有力量可以監督制衡民進黨了。只會幫助民進黨，得到更多支持。