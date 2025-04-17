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日本議員訪海委會 盼攜手拓展藍碳經濟

中央社／ 高雄17日電

日本橫濱市及神奈川縣多名議員昨天拜會海委會，雙方就海洋碳匯與保護等議題交換意見，強化台日在海洋永續及藍碳治理等領域合作，盼共同發展藍碳經濟。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，日本橫濱市議員森泰隆、高田修也及神奈川縣議員菅原暉人、森田學等地方議員代表團，昨天拜會海委會，由海委會副主委黃向文接待，高雄市議員林智鴻作陪。

海委會副主委黃向文表示，台灣與日本同為海洋國家，均面對氣候變遷與海洋資源永續利用等挑戰，台灣推動海洋碳匯，將其納入2050年淨零排放戰略中「自然碳匯」的組成。

黃向文指出，海委會已完成紅樹林與海草床藍碳碳匯方法學，目前與農業部提報環境部審查，盼未來納入國家溫室氣體排放清冊與碳權認證機制。

橫濱市議員森泰隆表示，日本近年在藍碳等海洋生態復育方面成果豐碩，許多企業積極參與。此次拜會主要目的是希望能將日本成功經驗推廣至海外，並與台灣相關技術及業界交流，共同拓展藍碳經濟。

高雄市議員林智鴻表示，近期已向高雄市政府海洋局建議，尋找及建立轄內海洋碳匯潛力復育點，期盼海委會能提供法規面協助。

黃向文表示，海洋保育署正與相關專家學者、民間團體尋覓合宜地點推動藍碳增匯，法規修訂與試辦計畫相輔相成，成功的試辦案例將有助於完善法規。

海委會表示，台日雙方在藍碳、港灣減碳、智慧海洋及海廢治理等領域具高度互補性，期盼未來雙方能展開更多合作，包括推動增匯與海洋生物多樣性、交流與分享藍色經濟及生態復育經驗。

日本 海委會 議員

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