林淑芬憂人身安全 多次要求拍照記者自報姓名與公司名

環境部今天於立法院衛環委員會進行淨零轉型相關專題報告，民進黨立委林淑芬在質詢固定汙染源空氣汙染物連續自動監測設施（CEMS）造假問題時，突然要求上前拍攝的記者報上姓名和公司名稱，並要求暫停質詢時間，「以為立委問政就沒有人身安全疑慮嗎？」

林淑芬質詢時指出，CEMS大多設置在高汙染及高風險產業，例如水泥製作、鋼鐵冶煉、電弧爐、焚化爐、石化產業等，必須24小時不間斷監測空汙排放，而且這些業者都是大財團，而台塑等企業之前就屢次偽造監測數據，如果能回頭竄改就不是小事，而是對整個連續監測制度的信任走向崩解。

林淑芬話鋒一轉看往上前拍照的記者，要求該名拍攝記者上報姓名和服務單位，立法院問政可受公評，但萬一發生像游智彬（現新黨副秘書長，日前持記者證闖議場）的情況怎麼辦？也要求暫停質詢時間處理權宜問題，然後多次要求該名記者公開報出名字和公司，「幫你們報社打知名度也沒關係」。

「只是想了解為何談到這個議題時要特別拍自己而已」，林淑芬說，這個議題要打的是財團，關係到委員的也可能是人身安全問題，以為問政就沒有人身安全的疑慮嗎？很想知道為什麼有媒體特別關注這個議題。

之後該名記者將名片交給現場議事人員，本次插曲才告一段落。