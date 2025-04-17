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港區國門成走私破口？廖先翔批：國安已現裂縫

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
高雄港日前爆發毒品走私案件，引發各界憂心，國民黨立委廖先翔（左）昨於交通委員會質詢交通部長陳世凱（右）。圖／廖先翔提供
高雄港日前爆發毒品走私案件，引發各界憂心，國民黨立委廖先翔（左）昨於交通委員會質詢交通部長陳世凱（右）。圖／廖先翔提供

高雄港日前爆發毒品走私案件，引發各界憂心，國民黨立委廖先翔昨於交通委員會質詢交通部長陳世凱時批評，民進黨政府長期忽視港口治安與制度漏洞，導致離職船員竟能無障礙申請通行證，無聲無息完成走私交易，台灣國門已現重大安全破口，應盡速建立平台嚴審，並提高相關措施，全面檢討走私防線。

廖先翔質疑，現行港口管理機制極度鬆散，高雄港日前竟爆發毒品走私案件，一名涉案人雖已離職兩個月，卻能利用港務公司與航港局系統未整合無法查核的漏洞，以「船員」名義輕易取得當次通行證進入高風險管制區，登船如入無人之境，甚至連是否實際登船，系統都查無紀錄，完全繞過航港局監管。

廖先翔批評，今天可以走私毒品，明天會不會是武器槍械？根據高雄港務警察總隊表示，港警過往有安全檢查措施，如今交由海巡署辦理，目前海巡署有對人員及隨身物品檢查，疾管署及移民署也有利用金屬探安檢門、行李安檢X光機對「旅客」實施檢測，但有關海運、船員部分，則依照商港及工業專用港安全檢查辦理，實務上經了解大多僅以目檢方式做查驗，導致船員攜帶違禁品、走私品卻毫無方法可管。

廖先翔呼籲交通部、航港局、港務公司與警政署立即啟動制度重整與國安防堵機制，應建立港區通行證核發統一平台，並嚴格審查通行證申請事由；建請警政署比照民航局安檢措施，落實實體查核；要求警政署成立黑名單與高風險身分聯防資料庫，通行證核發與統一平台串接；政署定期召集檢警調與海關、海巡署召開會議。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

廖先翔 海巡署 走私

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