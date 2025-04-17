港區國門成走私破口？廖先翔批：國安已現裂縫

美中關稅戰持續升溫，美國總統川普對中國輸美的產品關稅持續加碼，已逐步提高至245%；中國大陸也不示弱，強調關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，演變成美中間的「膽小鬼賽局」。但若美中都不願意讓這場賽局兩敗俱傷，台灣必須慎防，變成這場賽局中的棄子...

2025-04-17 12:13