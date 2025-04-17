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民進黨3作法防滲透 民眾黨：早有準則

台灣醒報／ 記者游清淵╱台北報導

【本報記者游清淵綜合報導】針對民進黨17日祭出要求黨公職赴中港澳須報備等作法防止滲透。民眾黨秘書長周榆修指出，民眾黨早就制定「黨公職赴大陸地區準則」，民進黨發生多起共諜案才想出3招防範黨公職被滲透，這是亡羊補牢，也是天大諷刺。

民進黨內近來傳多名黨工涉共諜，兼任民進黨主席的總統賴清德17日說，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人行為，應受黨紀嚴懲與法律最嚴厲制裁；國安法制未完備前，民進黨公職及黨工出入中港澳、或與具中國官方身分人員接觸，建立事前報備、事後報告機制。

但周榆修指出，中華民國早已有國安法、國家機密保護法等相關規範，民進黨一邊喊要修國安法，一邊卻有人知法犯法，現在才想出3招防範黨公職被滲透的方法，這是亡羊補牢，也是天大的諷刺。

周榆修強調，民眾黨對赴陸交流一向嚴謹，並審慎看待，因此早就制定「黨公職赴大陸地區準則」作為依據，嚴格規範黨公職在進行交流時遵守法規，堅持對等尊嚴。

周榆修表示，台灣絕不容許心口不一，更不能放任民進黨用「抹、抄、押、關、恐」5部曲來打擊對手，台灣永遠是台灣人的台灣，真正愛台灣就應該從此時此刻好好自省，不要整天想著抹紅在野黨。

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國安法 民眾黨 民進黨

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