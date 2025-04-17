聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲手術後首次出庭 黃國昌嗆檢察官如黑道恐嚇威逼
台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。民眾黨主席黃國昌表示，為了威逼市府官員硬咬柯文哲，竟然連「你如果以為按照在廉政署的說法可以呼籠過去，我們就來試試看」都說得出口，這是檢察官偵辦，還是黑道在恐嚇。
台北地方法院審理京華城案，今天再度召開準備程序庭，也是柯文哲4月初手術後首次出庭。柯文哲妻子陳佩琪上午到場排隊領取旁聽證，面對媒體詢問均不發一語，民眾黨立委張啓楷受訪時則透露，「聽說今天檢察官也派出一個悍將」。
黃國昌稍早在臉書發文表示，唯有還原當初偵訊的錄音錄影，才能充分揭示檢察官林俊言的違法濫權，為了威逼台北市府官員硬咬柯文哲，竟然連「你如果以為按照在廉政署的說法可以呼籠過去，我們就來試試看」都說得出口，這是檢察官在調查證據，還是黑道在恐嚇逼。
黃國昌強調，這些內容完全沒有呈現在筆錄上，結果檢察官當庭堅持沒有必要勘驗光碟，「台灣的司法，何時墮落至如此不堪的境地？！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言