柯文哲手術後首次出庭 黃國昌嗆檢察官如黑道恐嚇威逼

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天提訊在押的台北市前市長柯文哲。民眾黨主席黃國昌表示，為了威逼市府官員硬咬柯文哲，竟然連「你如果以為按照在廉政署的說法可以呼籠過去，我們就來試試看」都說得出口，這是檢察官偵辦，還是黑道在恐嚇。

台北地方法院審理京華城案，今天再度召開準備程序庭，也是柯文哲4月初手術後首次出庭。柯文哲妻子陳佩琪上午到場排隊領取旁聽證，面對媒體詢問均不發一語，民眾黨立委張啓楷受訪時則透露，「聽說今天檢察官也派出一個悍將」。

黃國昌稍早在臉書發文表示，唯有還原當初偵訊的錄音錄影，才能充分揭示檢察官林俊言的違法濫權，為了威逼台北市府官員硬咬柯文哲，竟然連「你如果以為按照在廉政署的說法可以呼籠過去，我們就來試試看」都說得出口，這是檢察官在調查證據，還是黑道在恐嚇逼。

黃國昌強調，這些內容完全沒有呈現在筆錄上，結果檢察官當庭堅持沒有必要勘驗光碟，「台灣的司法，何時墮落至如此不堪的境地？！」