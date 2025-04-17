【重磅快評】共諜動搖國本 美國還會信賴吳釗燮？

國安會祕書長吳釗燮多年貼身幕僚何仁傑變身共諜，民進黨上演「無間道」，至今沒人知道還有多少臥底。國安團隊被滲透已經動搖國本，台美機密若同步傳到北京，吳釗燮未來如何代表國家對美溝通？賴清德總統至今沒表態，吳釗燮叔叔吳澧培率先開出第一槍，呼籲吳釗燮「知所進退」，他也相信賴清德總統會「適當處理」。

民進黨共諜案向上延燒，府院黨幾乎淪為重災區，最嚴重的是，身為國安頭子的吳釗燮卻被突圍。從蔡政府到賴政府，吳釗燮參贊黨政、國政多年，何仁傑更是從吳釗燮擔任民進黨政策會執行長就長期擔任幕僚約13年，如果不是親信，怎麼可能從國安會、總統府、外交部一路緊緊跟隨，但何仁傑任職公務期間僅做過1次安全查核，國安機制形同虛設，吳釗燮識人不明、用人不當，至今仍不知所進退。

國防部長顧立雄昨天在立法院表示，何仁傑未在國防部跟國安會待過，國防部基本上安全查核每3年做1次，相信到目前為止，沒有國防部人員涉入該案。顧立雄談話似乎意在言外，表面強調國防部堅若盤石抵擋共諜滲入，但潛台詞則是吳釗燮的國安會出現大破洞。

英國《金融時報》日前報導，大陸升高對台軍事施壓，吳釗燮4月初率團與美國總統川普政府官員進行「特殊管道」祕密對話。這是川普重返白宮以來，台美雙方首度透過此管道對話，外交部長林佳龍也是代表團成員之一，但林佳龍是現任部長，依慣例無法進入華府。

吳釗燮曾代表政府赴美溝通，如今接連爆出共諜案，川普政府如何看待賴政府？民進黨內共諜環伺，台美「特殊管道」還有機密可言嗎？華府若有「疑吳論」，賴總統以後還能指派吳釗燮赴美溝通嗎？外交圈一度傳出，吳釗燮可能轉任駐美代表，如今美方還能接受這個人選嗎？

吳釗燮在外交部長任內6年斷交8國，早已啟人疑竇，但因受到層峰關愛的眼神，「斷交部長」毫無政治責任，如今若再回頭檢視何仁傑在部長辦公室的蛛絲馬跡，北京是否早已掌握國安情資？民進黨高喊「抗中保台」，有多少政府機密早就攤在中共領導人習近平辦公桌上，事實證明抗中也不能保台，因為「綠共就在你身邊」。

民進黨從黨工、助理、諮議接連爆發共諜案後，賴清德曾下令研擬補助辦法，減少窮困黨工被收買的機會；當吳釗燮幕僚何仁傑也是共諜，賴清德昨在中常會裁示，加強國安機制和助理的國安意識教育。賴總統亡羊補牢，似乎只針對黨工、助理、幕僚等基層人員，卻未談及共諜是否滲透到更高層級的黨政人士。

吳釗燮的國安會已成最大破口，外界都戴上有色眼鏡，賴政府的信賴度受到質疑，美方也在觀望賴總統的態度。吳釗燮如果還不知所進退，賴清德再不快刀斬亂麻，無疑將成賴政府最大的信心危機。