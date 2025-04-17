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假借投資報你賺錢 ？賴清德總統：沒有那麼好康的事情

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
賴清德總統上午出席「2025斥詐風雲論壇」，致詞時賴總統重申政府打詐的決心，並表示投資詐騙占大宗，呼籲民眾不要相信，天底下沒有那麼好康的事情，報你賺錢不要上當。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午出席「2025斥詐風雲論壇」，致詞時賴總統重申政府打詐的決心，並表示投資詐騙占大宗，呼籲民眾不要相信，天底下沒有那麼好康的事情，報你賺錢不要上當。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統上午在內政部長劉世芳、數發部政務次長林宜敬等人陪同下出席「2025斥詐風雲論壇」，致詞時賴總統重申政府打詐的決心，並表示投資詐騙占大宗，呼籲民眾不要相信，天底下沒有那麼好康的事情，報你賺錢，把錢匯出去之前一定要先詢問派出所求證，不要上當。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，今年以來全台每月詐欺案件數屢創新高，幾乎每天都有數百件詐騙通報，單月損失金額甚至突破70億新台幣，尤以今年3月受理案件高達1萬6千多件最為驚人。從假投資、假電話、假客服到AI偽音偽影的進化詐騙，無論長輩還是年輕族群，幾乎都成為詐團鎖定對象，為強化全民識詐行動力、打造更嚴密的社會防線。「2025斥詐風雲論壇」聚焦AI詐騙與新型數位詐欺手法，廣邀各界重量級代表共襄盛舉。賴清德總統親自出席，攜手金管會、數發部、警政署等政府單位，以及永豐銀行、台灣房屋、中華電信、元大證券等企業代表，集結跨界力量，共同參與防詐對話。涵蓋政策研擬、科技應用到教育宣導，多面向建構「新世代科技防詐」的全方位策略，藉由線上線下整合，打造全新層級的科技防詐策略，構築全民識詐、守詐的堅實防線。

賴清德總統（左三）在內政部長劉世芳（左二）、數發部政務次長林宜敬（左四）等人陪同下出席「2025斥詐風雲論壇」，致詞時賴總統重申政府打詐的決心，並表示投資詐騙占大宗，呼籲民眾不要相信。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左三）在內政部長劉世芳（左二）、數發部政務次長林宜敬（左四）等人陪同下出席「2025斥詐風雲論壇」，致詞時賴總統重申政府打詐的決心，並表示投資詐騙占大宗，呼籲民眾不要相信。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午出席「2025斥詐風雲論壇」，致詞時賴總統重申政府打詐的決心，並表示投資詐騙占大宗，呼籲民眾不要相信。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午出席「2025斥詐風雲論壇」，致詞時賴總統重申政府打詐的決心，並表示投資詐騙占大宗，呼籲民眾不要相信。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（中）在內政部長劉世芳、數發部政務次長林宜敬等人陪同下出席「2025斥詐風雲論壇」。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（中）在內政部長劉世芳、數發部政務次長林宜敬等人陪同下出席「2025斥詐風雲論壇」。記者蘇健忠／攝影

打詐 詐騙 賴清德

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