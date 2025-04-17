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不是自己人嗎？柯建銘探視陳菊吃閉門羹 他曝兩人積怨難解

聯合新聞網／ 綜合報導
柯建銘到高醫探望陳菊未果，仍不忘拿出「大罷免、大成宮」旗幟。圖擷自柯建銘臉書
柯建銘到高醫探望陳菊未果，仍不忘拿出「大罷免、大成宮」旗幟。圖擷自柯建銘臉書

監察院長陳菊因治療腦血管阻塞在高醫住院、復健中，除了前總統蔡英文、副總統蕭美琴前往探病，日前赴日「大休息」的民進黨立院黨團總召柯建銘回國後也前往探望，卻吃了閉門羹，引發關注。資深媒體人羅旺哲指出，柯建銘與陳菊兩人之間，其實早有心結、積怨已深。

羅旺哲在政論節目「57爆新聞」表示，柯建銘為何為吃閉門羹，因為陳菊根本不想見他。一方面是近期大罷免風潮，柯建銘對民進黨狂開地圖炮，感覺黨內想劃清界線、切割，簡單的說就是避之唯恐不及。

羅旺哲表示，民進黨在2022年九合一選舉慘敗，兩大罪魁禍首就是林智堅和陳時中，而林智堅是柯建銘的子弟兵，但柯建銘卻跳出來說，敗選是因黨內許多人士都被菊系把持，菊系應該要為敗選負責，等於直接得罪陳菊。

羅旺哲進一步指出，另外在2020年陳菊的監察院長人事案，當時柯建銘的態度曖昧不明，讓許多人傻眼，相信當時兩人心結就已種下。後來，監察院設立國家人權委員會草案在立院卡關，外傳兩人在討論此事時，柯建銘認為有損民主制度，態度相當反對，甚至動怒拍桌，顯示兩人之間因種種嫌隙，新仇舊恨積怨已深。

柯文哲15日探望陳菊未果，還在臉書發文寫下「到高雄探望菊姐未見，心有惆悵，戚戚感…」，仍不忘提到大罷免，祝福陳菊早日康復，一起目睹藍白逃亡，走入歷史焚化爐。

柯建銘 罷免 陳菊

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