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影／新興菸品肆虐 拒菸團體籲修法徹底封堵漏洞

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國教行動聯盟等拒菸團體上午在立法院舉行「新興菸品肆虐 校園危機加劇」記者會，新興菸品氾濫，電子煙具已成依托咪酯等毒品吸食工具，「喪屍煙彈」入侵校園，重創青少年健康。國教盟提出「保護兒少遠離菸害」六大訴求，要求明確管制新興菸品與數位行銷手法，以實質行動回應社會期待。記者林伯東／攝影
國教行動聯盟等拒菸團體上午在立法院舉行「新興菸品肆虐 校園危機加劇」記者會，新興菸品氾濫，電子煙具已成依托咪酯等毒品吸食工具，「喪屍煙彈」入侵校園，重創青少年健康。國教盟提出「保護兒少遠離菸害」六大訴求，要求明確管制新興菸品與數位行銷手法，以實質行動回應社會期待。記者林伯東／攝影

國教行動聯盟等拒菸團體上午在立法院舉行「新興菸品肆虐 校園危機加劇」記者會，指出新興菸品氾濫，電子煙具已成依托咪酯等毒品吸食工具，「喪屍煙彈」入侵校園，重創青少年健康。與此同時《菸害防制法》進入修法關鍵期，國健署日前修法草案預告後，各界高度關注能否真正補足漏洞、落實兒少菸害防制。國教盟提出「保護兒少遠離菸害」六大訴求，要求明確管制新興菸品與數位行銷手法，以實質行動回應社會期待。

為控管新興菸品對下一代的影響、確實守住兒少健康防線，國教行動聯盟與拒菸團體值此關鍵時刻特別提出「保護兒少遠離菸害六大原則」，並指出若此次修法再度錯失全面強化管制的時機，不僅會助長市場混亂，更將重創下一代健康與對政府菸害防制的信任。拒菸團體呼籲政府落實「以兒少為本位」的修法精神，補齊執法空窗、堵住審查破口、明確管制範圍，才能真正打造無菸健康的台灣。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

國教行動聯盟等拒菸團體上午在立法院舉行「新興菸品肆虐 校園危機加劇」記者會，新興菸品氾濫，電子煙具已成依托咪酯等毒品吸食工具，「喪屍煙彈」入侵校園，重創青少年健康。國教盟提出「保護兒少遠離菸害」六大訴求，要求明確管制新興菸品與數位行銷手法，以實質行動回應社會期待。記者林伯東／攝影
國教行動聯盟等拒菸團體上午在立法院舉行「新興菸品肆虐 校園危機加劇」記者會，新興菸品氾濫，電子煙具已成依托咪酯等毒品吸食工具，「喪屍煙彈」入侵校園，重創青少年健康。國教盟提出「保護兒少遠離菸害」六大訴求，要求明確管制新興菸品與數位行銷手法，以實質行動回應社會期待。記者林伯東／攝影

修法 喪屍煙彈 校園

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