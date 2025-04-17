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勉勵第一線努力打詐 賴總統：地獄不空誓不成佛

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴總統今天出席網路媒體主辦的「2025斥詐風雲論壇」時表示，「地獄不空，誓不成佛」，他勉勵政府各部會努力打擊詐騙。記者周佑政／攝影
賴總統今天出席網路媒體主辦的「2025斥詐風雲論壇」時表示，「地獄不空，誓不成佛」，他勉勵政府各部會努力打擊詐騙。記者周佑政／攝影

台灣詐騙情況嚴重，賴清德總統今天出席打詐論壇時表示，不相信「道高一尺，魔高一丈」，賴總統強調「地獄不空，誓不成佛」，他勉勵政府各部會，詐騙如果還存在、沒有解決，「我們努力就不停止」，要有這樣的慈悲心。

賴總統上午出席網路媒體主辦的「2025斥詐風雲論壇」，他在致詞時表示，詐騙推陳出新、聲名狼籍，對台灣社會的危害罄竹難書。政府採取組織面、法制面、政策面及預算面等作為，盼將詐騙降到最低。

賴總統說，在組織面，行政院成立打詐辦公室，除了中央各部會橫向聯繫，中央也跟地方政府合作，政府跟民力共同協防，盼發揮組織效果。在法制面，他去年520就任後，積極尋求立法院朝野支持，通過打詐新四法，目的是加重刑責、源頭管理與阻止，讓政府透過法律，實質幫助受害者保障他們的權益。

在政策面，賴總統說，前總統蔡英文任內推動打詐綱領1.0，包括「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」。今年1月，升級為打詐綱領2.0，多了「防詐」。至於預算面，今年打詐相關預算增加73億元，政府為了積極打詐，特別透過組織、法律、政策與預算面阻止詐騙。

此外，賴總統說，他也勉勵行政院各部會及第一線同仁，第一，成立打詐儀表板，每天發生多少案件、金額都要公布，這對民眾的斥詐能力提升有幫助。第二，打詐成果不能如以往，只是公布今年度比去年度進步，而是要把每天的實況，作為努力目標。第三，詐騙不會單獨存在，過去的金光黨是一群人，現在高科技時代，詐騙已成生態系，常跟黑金槍毒一起，是一個集團。

賴總統提及，參與詐騙集團的人，有一些是科技人，君子愛才、取之有道，千萬不要為虎作倀，若科技人不參加，黑道組織再厲害也沒有這種本事。

賴總統說，他不相信「道高一尺，魔高一丈」，他強調「我們是政府，大家都學有專精，要有邪不勝正的決心」。他也勉勵同仁，要有菩薩的慈悲心，政府破獲、提供給社會的成果，「我們看到的也許只是數字 ，但數字背後代表的是受騙的個人、家庭或社會的危害。」

賴總統表示，地藏王菩薩曾說過「地獄不空，誓不成佛」，這是一個菩薩的慈悲心，他希望政府各部會也是一樣，「詐騙如果還存在，沒有解決，我們努力就不停止」，要有這樣的慈悲心。

打詐 詐騙集團

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