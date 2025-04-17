陸委會擬推納管立委赴陸 翁曉玲嗆：先查自家共諜

近期我國頻傳共諜案，陸委會昨正式表態，推動修法增加立法院等民選公職人員赴大陸，需申報揭露。國民黨立委翁曉玲今表示，要修法就提，不如先查自己內部共諜。她也質疑近期部會首長身邊出現共諜，也不排除部會首長本身授意，讓助理洩露國家機密。

陸委會副主委梁文傑昨日表示，規畫擬修正兩岸人民關係條例，擬納管立委赴陸狀況。

國民黨立委林倩綺表示，呼籲民進黨政府應先自清，先把自己的共諜案，對社會大眾做個交代，不要模糊焦點。

翁曉玲說，陸委會要修法就提，民進黨與其現在提修法，不如先把自己內部的共諜查清楚，尤其在部會首長旁邊，這麼多看起來是中共同路人的人，甚至部會首長本身都不排除是否有授意，讓其助理洩露國家機密。她也呼籲，國安會秘書長吳釗燮應快辭職下台，「到底台灣有多少的國家機密，可能透過你的手上，或是透過你的助理流出去」，不要再指責在野黨會洩露國家機密，「洩露國家機密的正是你們」。