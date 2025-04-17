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盼修船舶法阻匿跡 管碧玲曝有台漁船用「大陸AIS」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對台灣漁船用中國大陸海警船的AIS船舶定位身份捕魚，海委會主委管碧玲坦言，目前尚無罰則。記者張曼蘋／攝影
針對台灣漁船用中國大陸海警船的AIS船舶定位身份捕魚，海委會主委管碧玲坦言，目前尚無罰則。記者張曼蘋／攝影

蒙古籍「權宜輪」長順輪貨輪，近期又改名「先鋒輪」在南台灣附近異常活動。海洋委員會主委管碧玲表示，很多船隻會用兩套以上的自動識別系統，甚至有台灣漁船使用中國海警船AIS，但目前國家沒有罰則，跟交通、航管部門已在建立機制，國家也需要修改船舶法等相關法令。

立院內政委員會今邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。管碧玲表示，海上執法時會遇到很多船隻，運用兩套以上的自動識別系統（Automatic Identification System，AIS），甚至查到台灣漁船使用中國AIS情況，目前跟交通航管部門正在研擬建立機制，國家也需要修改法令來處罰。

管碧玲指出，相關的制度還不夠完備，目前修法的草案已經有了，海委會跟航管部門都保持良好聯繫在推動。海巡署對於海纜現在的程序從預警的事前的監督、到取締，整個程序現在跨部會都建立起來，「我們會全力防守。」

至於國民黨立委張智倫質詢時問如何確保台灣海洋安全，管碧玲坦言，有些台灣漁船掛上中國AIS，有時候是想要在大陸海域捕魚有所方便之處，或是在AIS上盈利或詐騙，還是要要修船舶法才能有罰則。

機制 海巡署 管碧玲

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