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多位綠委遭威脅恐嚇 民進黨：對於台法治一大威脅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，多位綠委遭威脅恐嚇，呼籲相關單位積極查辦。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，多位綠委遭威脅恐嚇，呼籲相關單位積極查辦。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤在前天收到恐嚇信件，今天在立法院就有制服員警緊跟著。民進黨發言人韓瑩今天表示，要表達嚴厲譴責，任何不法的威脅行為，在台灣民主法治社會都是不被允許也不應該發生，尤其受威脅的對象更是國家最高民意機關的立委，更是對於台灣法治國家一大威脅。

韓瑩表示，目前出現的威脅行為不僅針對立委本人，更已經危及到其家人的生命安全，這樣的行為令人不齒更已涉及違法，呼籲相關單位應積極查辦，將不法人士繩之以法。這幾位受到威脅的民進黨立委問政表現與專業全民有目共睹，不應在政治議題上的攻防，就受到如此威脅，民進黨除了嚴正譴責外，也將提供一切法律協助，以實際行動守護優質立委，繼續一同守護國家。

吳思瑤在前天收到恐嚇信後，今天在立法院就有制服員警緊跟著保護。她今天在員警陪同時受訪說，自己是正能量沒在怕，這種暴力威脅不要來。

制服 民進黨 立法院

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